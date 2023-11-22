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Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче

11.51 Четверг, 30 ноября 2023
На заседании Законодательного Собрания утверждено постановление о присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2022 год.

По информации профильного министерства, для участия в отборе на присуждение премии было подано 38 заявок в девяти номинациях. Лауреатами стали 30 кандидата, в том числе и творческие коллективы. Вручение премий планируется в декабре этого года.

«Ежегодно премия присуждается талантливым авторам, коллективам и исполнителям, которые сохраняют и приумножают культуру родного края. Проекты и произведения наших земляков отражают исторические особенности и уникальность региона, они делают нашу жизнь ярче, насыщеннее и интереснее», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

Коллективам и авторам, удостоенным премий, присваивается звание лауреата, вручается Почетный диплом, Почетный знак и денежная премия. На выплату премии в 2023 году направлено почти 2,5 млн рублей.

Планируется, что награждение лауреатов пройдет 8 декабря.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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