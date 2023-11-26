Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Депутаты Законодательного Собрания утвердили список лауреатов краевой премии в области науки за 2023 год.Ежегодно награды присуждаются для поощрения за научные работы, открытия, изобретения, а также поддержки талантливых ученых, которые работают в организациях Пермского края. Кроме того, премия подтверждает признание вклада ученого в развитие отечественной и мировой науки.Премия присуждается на конкурсной основе по восьми направлениям и имеет две степени: премия второй степени присуждается молодым ученым, не достигшим 35 лет, премия первой степени не учитывает возраста. Лауреатам присваивается звание, вручается почетный диплом, почетный знак и денежная премия: за премию первой степени – 200 тысяч рублей, за премию второй степени – 100 тысяч рублей.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, развитие науки было и остается одним из главных приоритетов для нашей страны.«Особенно важна поддержка молодых ученых, которые завтра могут стать авторами технических, производственных и социальных решений федерального и мирового значения. В Пермском крае около 600 молодых ученых, которые вносят огромный вклад в развитие науки. Уверен, что наши молодые исследователи сделают ещё очень многое для нашего региона и страны», – подчеркнул Валерий Сухих.В этом году было подано 73 заявки от 15 организаций. Лауреатами стали 18 человек, в том числе в составе авторских коллективов. Ежегодно награждение лауреатов проходит в День российской науки 8 февраля.