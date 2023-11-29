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Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске

10.36 Среда, 29 ноября 2023
Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске 37-летней женщины, задолжавшей своему ребенку более 1,5 млн рублей.

В отделении судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении Орловой Елены Ивановны, 17.07.1986 г.р.

По решению суда она обязана перечислять алименты на содержание 13-летнего сына. Однако в добровольном порядке должница свои обязанности не исполняет, по месту регистрации не проживает, на связь не выходит. По инициативе сотрудников службы Орлова Елена Ивановна была объявлена в розыск.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении данного лица, просим обращаться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-952-32-39-509.

Уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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