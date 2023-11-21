Возрастное ограничение 18+
29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
29 ноября в 17:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация книги Дмитрия Лобанова - первой части из серии справочников «Пермяки. Вторая половина XIX - нач. ХХ вв. Часть I. Офицеры» (16+).
В основу справочника положены списки из «Адрес-календарей. Справочных книжек Пермской губернии». Издание содержит краткие справки о биографии всех людей из списка на основании материалов федеральных, государственных и муниципальных архивов и музеев, частных и семейных коллекций. Каждая справка снабжена портретом персонажа и проиллюстрирована отрывком из литературных или мемуарных произведений, в которых рассказывается о данном персонаже. В справочник входит библиографическая статья об «Адрес-календарях» и статья по истории учреждений, в которых служили представленные там люди. Он проиллюстрирован групповыми фотографиями из фондов Пермского краеведческого музея и Государственного архива Пермского края с уточненной атрибуцией.
Вход на презентацию свободный.
В основу справочника положены списки из «Адрес-календарей. Справочных книжек Пермской губернии». Издание содержит краткие справки о биографии всех людей из списка на основании материалов федеральных, государственных и муниципальных архивов и музеев, частных и семейных коллекций. Каждая справка снабжена портретом персонажа и проиллюстрирована отрывком из литературных или мемуарных произведений, в которых рассказывается о данном персонаже. В справочник входит библиографическая статья об «Адрес-календарях» и статья по истории учреждений, в которых служили представленные там люди. Он проиллюстрирован групповыми фотографиями из фондов Пермского краеведческого музея и Государственного архива Пермского края с уточненной атрибуцией.
Вход на презентацию свободный.
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