Возрастное ограничение 18+

В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»

10.27 Вторник, 28 ноября 2023
Для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и представителей юридических лиц функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 300 15 80.

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:
– о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
– о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.
Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220-11-80, 220-11-65, 220-11-61 и 220-11-40.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
21 ноября 2023
После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
20 ноября 2023
В Нижнем Тагиле с переломом голеней попал в больницу угодивший под машину школьник
20 ноября 2023
Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
21 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:10 Ученые ПНИПУ изучили, как очистить почву от гербицидов
10:52 В Перми судебные приставы помогли молодой матери вернуть работу
14:26 В 2024 году упростится порядок выдела машино-мест
14:23 Матадоры с красными ценниками: в Пермском политехе рассказали об опасностях распродаж
09:57 Судебные приставы Перми передали объекты недвижимости в собственность государства
15:08 Установка ученых ПНИПУ усовершенствует защиту малогабаритных летательных аппаратов от обледенения
15:03 В «Горьковке» состоится фестиваль игрушки
11:12 С жителя Пермского края взыскано 600 тысяч уголовного штрафа за незаконную вырубку
14:25 Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники
14:24 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры
11:35 Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
14:19 Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников
13:53 Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»
10:47 В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника
14:47 Ученые ПНИПУ разработали приборы для эффективной эвакуации людей при пожарах
14:45 Росреестр Прикамья ответил на вопросы землепользователей о проведении комплексных кадастровых работ
Все новости
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
10:48 Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK