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Судебные приставы Перми передали объекты недвижимости в собственность государства
Судебные приставы Перми окончили фактическим исполнением исполнительное производство об обращении в доход Российской Федерации двух объектов недвижимости, принадлежащих юридическому лицу. Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ к ООО "НаноТех".
Исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Свердловского района г. Перми в конце сентября текущего года. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудником органов принудительного исполнения был вынесен запрет на совершение регистрационных действий с подлежащим передаче имуществом.
После проведения необходимых процессуальных действий и получения подтверждающих сведений из регистрирующих органов судебный пристав вынес постановление о государственной регистрации имущества за взыскателем. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.
Исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Свердловского района г. Перми в конце сентября текущего года. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудником органов принудительного исполнения был вынесен запрет на совершение регистрационных действий с подлежащим передаче имуществом.
После проведения необходимых процессуальных действий и получения подтверждающих сведений из регистрирующих органов судебный пристав вынес постановление о государственной регистрации имущества за взыскателем. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.
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