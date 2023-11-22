Судебные приставы Перми передали объекты недвижимости в собственность государства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Перми окончили фактическим исполнением исполнительное производство об обращении в доход Российской Федерации двух объектов недвижимости, принадлежащих юридическому лицу. Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ к ООО "НаноТех".Исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Свердловского района г. Перми в конце сентября текущего года. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудником органов принудительного исполнения был вынесен запрет на совершение регистрационных действий с подлежащим передаче имуществом.После проведения необходимых процессуальных действий и получения подтверждающих сведений из регистрирующих органов судебный пристав вынес постановление о государственной регистрации имущества за взыскателем. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.