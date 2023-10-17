Турнир Ural FC 4 в Перми завершился победой российской сборной

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19 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» прошел международный турнир по профессиональному боксу Ural FC 4. В главном бою вечера при заполненных трибунах УДС «Молот» олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев в пятом раунде эффектно нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса. Латиноамериканец потерпел свое первое поражение в карьере, а идущий на шестой строчке рейтинга WBA Батыргазиев продолжает оставаться непобежденным.В со-главном событии шоу Ural FC 4 на профессиональном боксёрском ринге дебютировал известный российский боец Кирилл Сидельников. Его бой в тяжелом весе с нидерландским кикбоксером марокканского происхождения Нидалем Бикири завершился вничью.В рамках турнира также прошли четыре кикбоксерских поединка по правилам К-1. В них успешно выступили соликамские спортсмены, представляющие команду Ural Kali Fighter (партнер команды - компания «Уралкалий»).Свою первую защиту пояса Ural FC провел Валерий Бизяев, который единогласным решением судей одолел Бубакера Эл Бакури из Марокко. Сергей Пономарёв уже в первом раунде красивым нокаутом досрочно завершил бой с Юри де Соузой (Португалия). Александр Гельвих и Артём Швецов в достаточно упорных поединках единогласным решением судей победили своих соперников - бельгийца Седрика де Кейсмакера и Маммада Амралиева (Азербайджан), соответственно.Всего же на международном турнире Ural FC 4 было представлено 10 стран - в Перми выступили спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.По результатам турнира российская команда победила сборную мира со счетом 8:0 (восемь побед россиян при трёх ничейных исходах).Радмир Габдуллин, генеральный директор Ural FC:- Наш международный турнир по боксу состоялся. Хочу поблагодарить за помощь в организации мероприятия Министерство спорта РФ, Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Отдельная благодарность - правительству региона и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. На турнире наши спортсмены доказали всем, что Россия - спортивная держава!