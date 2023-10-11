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Прикамский судебный пристав уверенно покоряет спортивные вершины

11.30 Четверг, 19 октября 2023
В начале октября сотрудники отделения судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю чествовали своего коллегу и друга. Младший судебный пристав по ОУПДС Дмитрий Шумков вернулся со Всероссийского чемпионата по бразильскому джиу-джитсу с победой. Ему удалось дважды взойти на пьедестал в своей категории. Он привез из столицы Татарстана две медали за 2 и 3 место в разных видах непростого единоборства.

Сам судебный пристав отмечает, что спорт помогает ему сохранять сосредоточенность в рабочих моментах, вырабатывает дисциплинированность и, конечно, становится большим подспорьем при выполнении служебных задач.

Бразильское джиу-джитсу не единственный вид боевого искусства, которым занимается Дмитрий. Этой весной он стал несомненным лидером на Чемпионате и Первенстве Пермского края по грэпплингу.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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