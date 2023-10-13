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Пермячка рискует лишиться Porsche Macan из-за многочисленных долгов
Судебные приставы арестовали немецкий кроссовер пермячки, не выплачивающей задолженность в размере более 1,5 млн рублей.
Согласно требованиям исполнительных документов, находящихся в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми, 45-летняя местная жительница имеет крупные долги по налогам и кредитным платежам.
В добровольном порядке женщина свои финансовые обязательства не исполняет. Судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и установил, что должница является собственником автомобиля Porsche Macan. Машину объявили в розыск.
Установить местонахождение иномарки удалось не сразу. Позднее выяснилось, что гражданка в попытках избежать ареста транспортного средства сняла с него государственный регистрационный номер. Но скрыть имущество от судебных приставов ей все же не удалось. Разыскиваемый Porsche был задержан в ходе рейдового мероприятия и опознан по VIN-коду.
Автомобиль был подвергнут аресту, изъят и помещен на специализированную стоянку. Если его владелица в ближайшее время не исполнит все свои финансовые обязательства, кроссовер передадут на торги.
Согласно требованиям исполнительных документов, находящихся в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми, 45-летняя местная жительница имеет крупные долги по налогам и кредитным платежам.
В добровольном порядке женщина свои финансовые обязательства не исполняет. Судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и установил, что должница является собственником автомобиля Porsche Macan. Машину объявили в розыск.
Установить местонахождение иномарки удалось не сразу. Позднее выяснилось, что гражданка в попытках избежать ареста транспортного средства сняла с него государственный регистрационный номер. Но скрыть имущество от судебных приставов ей все же не удалось. Разыскиваемый Porsche был задержан в ходе рейдового мероприятия и опознан по VIN-коду.
Автомобиль был подвергнут аресту, изъят и помещен на специализированную стоянку. Если его владелица в ближайшее время не исполнит все свои финансовые обязательства, кроссовер передадут на торги.
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