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Валерий Сухих: Важно, чтобы каждый ребенок мог проявить себя

09.52 Вторник, 10 октября 2023
Законодательное собрание Пермского края продолжает прием заявок на региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Принять участие в конкурсе могут обучающиеся и педагоги образовательных учреждений Прикамья. Заявки принимаются до 1 ноября.

Впервые конкурс «Будущие законодатели Пермского края» прошел в 2007 году. За эти годы участниками стали более 27 тысяч педагогов и школьников из разных территорий региона.

Победители прошлых лет отмечают, что участие в конкурсе открывает новые возможности и мотивирует ребят к дальнейшим открытиям. «Нам очень понравился конкурс, награждение и его атмосфера. Моему сыну дали шикарный подарок, вызвали на сцену и вручили диплом, который он приносил в школу. Учительница показывала его ребятам, ставила в пример. Все это говорит о том, что ребенку приятно, у него есть мотивация делать что-то еще. Он понимает, что представляет свой регион, любимое место, где он часто бывает. Чем больше будет участников в таких конкурсах, тем больше детей узнают о разных местах нашего края», – поделилась впечатлениями мама Вовы Ушакова, победителя конкурса в 2022 году.

В этом году работы принимаются по пяти номинациям. Для педагогов открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока». Школьники могут представить работы на конкурс рисунков, социальных проектов, видеофильмов и фотографий.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, конкурс был создан для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и рассказать о своей малой родине. «Дети по-особому воспринимают окружающий мир. В своих работах они рассказывают о том, каким видят наш регион, и предлагают свои идеи для развития территорий. Конкурс ежегодно помогает выявить юные таланты в самых разных уголках Пермского края», – подчеркнул Валерий Сухих.

Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2023 года. Победители получают дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники конкурса получают электронные сертификаты об участии.

Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к конкурсным работам – на сайте Законодательного собрания Пермского края.
Напомним, конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводится Законодательным собранием для обучающихся и педагогов Пермского края. Цель конкурса – создать условия для формирования у школьников активной гражданской позиции, привлечь их к решению актуальных социальных вопросов на уровне образовательного учреждения, города, округа или региона. Конкурс проводится в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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