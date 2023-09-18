Валерий Сухих: «Меры по поддержке семьи дают свой результат»

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Об этом на заседании краевого парламента рассказал министр социального развития края Павел Фокин в рамках доклада о положении семей с детьми в регионе за 2022 год.Так, по итогам прошлого года многодетных семей в Пермском крае стало больше на 1642, их количество составило 36 153. Согласно докладу, коэффициент рождаемости в Прикамье превышает средний показатель по России. Сегодня регион занимает лидирующие позиции по уровню рождаемости в Приволжском округе. В 2022 году в Пермском крае родилось 23 457 детей. Всего в регионе проживает более 577 тысяч детей.Численность малоимущих семей на 1 января 2023 года снизилась на 34% и составила 67,5 тысяч семей. По словам Павла Фокина, это связано, в том числе с тем, что в регионе расширили меры социальной поддержки, упростили процедуру их получения, а также оказывают содействие в трудоустройстве граждан.В Пермском крае 140 тысяч семей получают различные меры социальной поддержки. В 2022 году на социальную помощь семей с детьми из средств федерального и краевого бюджетов было направлено порядка 25 млрд рублей. Среди мер поддержки – ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка, на детей от 3 до 7 лет, выплаты на погашение ипотечного кредита, на улучшение жилищных условий, единовременная помощь на покупку школьной одежды и спортивной формы и др.Особое внимание в регионе уделяется поддержке членов семей участников специальной военной операции. Формат помощи для каждой семьи индивидуален и зависит от конкретных обстоятельств, установленных при обращении. Совместно с общественными организациями и муниципалитетами в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край» оказывается адресная помощь участникам СВО и их семьям. С 1 июня текущего года начал свою работу филиал Фонда «Защитники Отечества», который занимается сопровождением ветеранов боевых действий и членов их семей.«Вопросы семьи и детства – всегда в центре внимания депутатского корпуса. Регулярно ведется работа по корректировке законодательства и развитию новых методов предоставления социальных услуг. Среди мер, которые приняли краевые власти за последний год, – упрощение процедуры получения льгот, принятие единого подхода по компенсациям на отдых и оздоровление детей, выделение дополнительных средств на индексацию льгот и стипендий. И мы видим, что эти меры дают свой результат», – рассказал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.В рамках доклада также была представлена информация об охране здоровья детей, о развитии образовательных организаций, образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, профилактике семейного и детского неблагополучия и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.