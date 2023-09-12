Защита прав детей - задача каждого

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В библиотеке им. М. Горького прошел круглый стол, посвященный проблемам своевременного и полного взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних. В дискуссии участвовали представители правоохранительных органов, духовенства и общественных организаций Пермского края. Заинтересованные лица рассказали о своем опыте работы с должниками по алиментным платежам и поделились видением путей преодоления этой общественно значимой проблемы.Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова начала свое выступление с того, что с каждым годом растет количество обращений от взыскателей, так или иначе связанных с ежемесячными выплатами на содержание несовершеннолетних. В большинстве случаев достаточно грамотной юридической консультации, но в спорных моментах на помощь приходят сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю, которые оперативно реагируют на сложные ситуации. Кроме того, Светлана Анатольевна подчеркнула, что внимание необходимо уделять не только фактическим должникам, но и вести профилактическую работу с семьями из зоны риска и с подрастающим поколением.Детского омбудсмена поддержал главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов. Он предложил сфокусировать внимание общественности именно на духовно-нравственном воспитании молодежи. Абдул Аронович напомнил всем присутствующим о том, что России удалось сохранить главную ценность - семью, и задача каждого - защищать это наследие. Кроме того, руководитель краевого ведомства подчеркнул, что исполнительные документы должны исполняться не после применения мер принудительного исполнения, а добровольно и беспрекословно. Для этого необходимо привить гражданам не только основы правосознания, но и понимание того, что судебные тяжбы могут лишить ребенка здорового детства и любящих родителей. В этом его поддержали представители основных конфессий края.В своих выступлениях священнослужители рассказали, что регулярно в проповедях и в ходе личных бесед объясняют прихожанам необходимость беречь мир в семье, а в тех случаях, когда ячейку общества сохранить не удалось, убеждают должников выплачивать алименты, потому что забота о будущем поколении - составляющая любой религии.Несмотря на то, что каждый из выступающих говорил о своей практике в работе над исполнением судебных решений о взыскании алиментов, все спикеры сошлись в одном - преодолеть эту проблему возможно только совместными усилиями правоохранителей, религиозных деятелей, педагогов и представителей общественных организаций всего края.