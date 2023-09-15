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Судебные приставы защитили пермячку от недобросовестных взыскателей долгов

09.59 Понедельник, 18 сентября 2023
Очередная кредитная организация в ходе возврата задолженности нарушила права заемщицы. Судебные приставы Пермского края привлекли банк к административной ответственности и оштрафовали на 90 тысяч рублей.

В ходе административного расследования, проведенного на основании обращения жительницы Перми, был выявлен целый ряд нарушений, допущенных АО «Экспобанк».

Сотрудники банка превысили лимит направленных заемщице текстовых сообщений, осуществляли телефонные переговоры с третьими лицами без их согласия, передавали им сведения о должнице и взыскании с нее просроченной задолженности. Также они осуществляли психологическое давление на пермячку, вводя ее в заблуждение и угрожая арестами счетов, визитом выездной бригады и описью имущества.

При этом на применение данных мер отсутствовали правовые полномочия, так как ни судебного решения, ни исполнительного производства по данной задолженности в отношении пермячки не имелось.

Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю акционерное общество было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

Напоминаем, что физические лица защищены от так называемого «выбивания долгов» на законодательном уровне. Жители Пермского края, в отношении которых применяются нелегальные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, могут обращаться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приемную официального сайта Главного Управления или по телефону: 8(342)229-75-87. Также обращение можно направить почтой России по адресу: 614066 г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.

Помимо самого обращения, необходимо приложить доказательства противоправных действия специалистов по возврату задолженности. Это могут быть детализации оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров, фото- видеосъемка, сообщения в мессенджерах и т.д.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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