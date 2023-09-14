Возрастное ограничение 18+
Судебные приставы Пермского края приняли участие во Всероссийском марафоне #ДавайВступай!
Марафон стартовал во всех регионах страны 4 сентября, завершится он 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия».
Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.
Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.
Во всех регионах страны пройдут массовые мероприятия в поддержку донорского движения – флешмобы, выступления артистов, известных спортсменов и творческих коллективов. Все желающие смогут вступить в Федеральный регистр, а также стать донорами крови. Дополнительно будут организованы мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость.
В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети. Ближайшая цель – 500 тысяч человек привлечь в Федеральный регистр. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.
Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает. Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны. Чтобы вступить в Регистр достаточно сдать 2-3 мл крови и заполнить анкету.
Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.
Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.
Во всех регионах страны пройдут массовые мероприятия в поддержку донорского движения – флешмобы, выступления артистов, известных спортсменов и творческих коллективов. Все желающие смогут вступить в Федеральный регистр, а также стать донорами крови. Дополнительно будут организованы мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость.
В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети. Ближайшая цель – 500 тысяч человек привлечь в Федеральный регистр. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.
Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает. Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны. Чтобы вступить в Регистр достаточно сдать 2-3 мл крови и заполнить анкету.
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