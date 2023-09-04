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Валерий Сухих: «Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов»

15.18 Понедельник, 4 сентября 2023
В Перми в седьмой раз прошел краевой молодежный форум «Пермский период». Молодежный парламент при Законодательном собрании Пермского края организовал на нем сразу несколько площадок.

Председатель Молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских выступил модератором сессии с депутатом Государственной Думы РФ Ириной Ивенских. Участники обсудили с политиком процесс рождения законов и поделились идеями по совершенствованию законодательства.

Также молодые парламентарии провели парламентские дебаты, в которых приняли участие восемь команд. Оценивали молодых людей депутаты регионального Законодательного собрания Радмир Габдуллин и Ирек Хазиев.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, подобные форумы служат эффективной площадкой для диалога с молодежью. «Общение со школьниками, студентами, работающей молодежью позволяет нам быть на одной волне с молодыми людьми. Такие площадки дают возможность услышать запросы молодежи, вопросы, которые их волнуют. Обратная связь очень важна для развития молодежной политики и региона в целом. Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов», – считает Валерий Сухих.

Еще одной площадкой, на которой выступили молодые парламентарии, стал трек «Наставить». Участники обсудили с бойцами специальной военной операции современные вызовы, которые стоят перед страной. Член краевого молодежного парламента и участник СВО Даниил Степанов рассказал о том, почему так важно сегодня быть причастным к изменениям, которые касаются всей страны.

Напомним, в этом году осенняя сессия молодежного форума проходила на площадке «Кристалл-Центр». Посетителями мероприятия стали более тысячи молодых людей со всего Пермского края. Для участников была подготовлена образовательная программа, интерактивные площадки, дискуссии и встречи.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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