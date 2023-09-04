Валерий Сухих: «Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми в седьмой раз прошел краевой молодежный форум «Пермский период». Молодежный парламент при Законодательном собрании Пермского края организовал на нем сразу несколько площадок.Председатель Молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских выступил модератором сессии с депутатом Государственной Думы РФ Ириной Ивенских. Участники обсудили с политиком процесс рождения законов и поделились идеями по совершенствованию законодательства.Также молодые парламентарии провели парламентские дебаты, в которых приняли участие восемь команд. Оценивали молодых людей депутаты регионального Законодательного собрания Радмир Габдуллин и Ирек Хазиев.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, подобные форумы служат эффективной площадкой для диалога с молодежью. «Общение со школьниками, студентами, работающей молодежью позволяет нам быть на одной волне с молодыми людьми. Такие площадки дают возможность услышать запросы молодежи, вопросы, которые их волнуют. Обратная связь очень важна для развития молодежной политики и региона в целом. Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов», – считает Валерий Сухих.Еще одной площадкой, на которой выступили молодые парламентарии, стал трек «Наставить». Участники обсудили с бойцами специальной военной операции современные вызовы, которые стоят перед страной. Член краевого молодежного парламента и участник СВО Даниил Степанов рассказал о том, почему так важно сегодня быть причастным к изменениям, которые касаются всей страны.Напомним, в этом году осенняя сессия молодежного форума проходила на площадке «Кристалл-Центр». Посетителями мероприятия стали более тысячи молодых людей со всего Пермского края. Для участников была подготовлена образовательная программа, интерактивные площадки, дискуссии и встречи.