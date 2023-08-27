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«Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний

12.44 Пятница, 1 сентября 2023
«Уралкалий» к новому учебному году направил около 1,5 млн рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска. Наборы для творчества и рюкзаки для сменной обуви 1 сентября получили 3 280 детей.

Для детей сотрудников «Уралкалия», идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы интерактивные шоу, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки.

С 2020 года по 2023 год «Уралкалий» направил на поддержку первоклассников Березников и Соликамска более 9 млн рублей.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
«День знаний - волнительный и радостный праздник для всех первоклассников и родителей, и очень важно, чтобы он запомнился на всю жизнь. Поддержка детей является одним из важных направлений социальной политики «Уралкалия». По доброй традиции, компания делает подарки первоклассникам Березников и Соликамска, организует для детей сотрудников праздничные мероприятия».

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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