Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Только после предупреждения о замене штрафа на более суровый вид наказания должница из г. Добрянки исполнила решение суда. Разыскать нарушительницу помогла ее мать, которая не захотела усугублять правовой статус дочери и своевременно передала ей требования судебных приставов.Ранее женщина была признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои функции». Нарушительница напала на полицейского, который собирался сопроводить ее знакомого в отдел полиции за хулиганство. Преступница нанесла правоохранителю несколько ударов ногой по разным частям тела, чем причинила потерпевшему физическую боль. Вина гражданки подтверждалась показаниями свидетелей и видеосъемкой, которую вела ее приятельница. Суд назначил агрессивной женщине уголовный штраф в размере 25 тысяч рублей.Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что должница своевременно была проинформирована о возбуждении исполнительного производства, она не предпринимала никаких действий к погашению уголовного штрафа.Судебный пристав-исполнитель выехал по месту регистрации неплательщицы, чтобы вручить последней представление о замене штрафной санкции иным видом наказания. Но гражданки не оказалось дома, по словам ее матери, женщина не проживала по месту прописки. Тогда сотрудник ведомства разъяснил родственнице должницы, что в случае не оплаты штрафа в 5-дневный срок документ, изменяющий вид наказания, будет передан в суд.Женщина серьезно отнеслась к предупреждению работника органа принудительного исполнения и донесла до дочери необходимость исполнения решение суда. В установленный законом срок штраф был выплачен в полном объеме.