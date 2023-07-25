Возрастное ограничение 18+

Методика Пермского Политеха повысит прочность оптоволоконных датчиков

02.42 Четверг, 3 августа 2023
Оптоволокно продолжает набирать свою популярность из-за способности мгновенно передавать данные на большие расстояния без потерь и с высокой скоростью. Малые габариты, низкое энергопотребление, устойчивость к перепаду температур и агрессивным средам позволяют использовать стеклянные волокна для оптических датчиков, лазеров, гироскопов, сбора информации в нефтяных скважинах и даже в космосе. В связи с этим требования к материалу по прочности, радиационной стойкости, температуре эксплуатации и иным свойствам постоянно возрастают. Для повышения надежности оптического волокна все чаще используют полимерное покрытие. Ученые Пермского Политеха рассмотрели процесс нанесения укрепляющего состава на волокно и разработали модель, которая позволит рассчитать необходимую толщину покрытия.

Работа заняла первое место в конкурсе «Лучший научный доклад» Пермского Политеха среди участников технического направления.

– Оптоволоконные нити из стекла необходимо защищать от влияния внешней среды с помощью полимерного покрытия. Для контроля его нанесения мы разработали модель фильеры – инструмента, который обычно используется для изготовления проволоки. Предполагается, что данное устройство будет работать как аппликатор – его заполняют вязкой несжимаемой жидкостью, через центральное отверстие которой будет протягиваться оптическое волокно, - рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры динамики и прочности машин Пермского Политеха Елена Кузнецова.

– Основная идея, позволяющая рассчитать толщину покрытия, заключается в равенстве объемных расходов полимера в фильере и на отдалении от нее, где скорость жидкости полагается равной скорости протяжки волокна. Так толщина оболочки зависит от температуры жидкости, скорости вытяжки волокна и расстояния между фильерами, – сообщил магистрант факультета прикладной математики и механики Пермского Политеха Всеволод Севастьянов.

– Во время эксперимента по производству кварцевой нити с использованием математической модели фильеры цилиндрической формы было покрыто два волокна диметрами 0,08 мм и 0,125 мм с полимерным покрытием диаметрами 0,13 мм и 0,17 мм соответственно. Полученные результаты для диаметров оптоволокна с покрытием согласуются с экспериментальными данными, полученными при производстве на предприятии (относительная погрешность не превышает 1%). Это значит, что алгоритм отлично показал себя при работе с покрытием, – поделился выпускник кафедры «Динамика и прочность машин», Пермского Политеха кандидат технических наук, а в настоящем начальник лаборатории Научно-технического центра ПАО «ПНППК» Иван Есипенко.

По словам политехников, разработанная модель будет использоваться на предприятии при производстве оптоволокна. Модель будет определять толщину покрытия в зависимости от диаметра нецилиндрических фильер без дополнительных экспериментальных исследований, что позволит фактически свести к минимуму бракованную продукцию и значительно сократить затраты на переналадку дорогостоящего технологического оборудования производства оптоволокна.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Уральская полиция почти за 194 млн рублей закупит крупную партию автомобилей
25 июля 2023
Свердловская область попала в два рейтинга аварийности регионов РФ
26 июля 2023
Экология Орджоникидзевского района Екатеринбурга станет предметом исследований
01 августа 2023
Жара возвращается в Свердловскую область
27 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
02:44 В Пермском крае почти 7 тысяч объектов недвижимости оформлено по «гаражной амнистии»
02:42 Методика Пермского Политеха повысит прочность оптоволоконных датчиков
02:40 В Прикамье установлен максимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства
02:38 Приложение ученых Пермского Политеха упростит рынок сбыта автозапчастей
14:04 Сделать корм для животных более полезным поможет исследование студентов и учёных ПНИПУ
13:57 Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться, рассказал Росреестр Прикамья
09:59 В Перми судебные приставы помогли несовершеннолетней получить компенсацию за смерть отца
13:39 Ученые Пермского Политеха исследовали деформации земли космическими спутниками
13:33 В Пермском крае выявлено более 1160 га земли для развития туризма и жилищного строительства
10:33 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
13:42 Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ
13:15 Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю
10:08 Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
09:50 В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
14:15 Устройство студентов ПНИПУ сократит число аварий из-за слепых зон со стороны водителя
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как признать дом самостоятельным
11:16 Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ
10:30 Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке
Все новости
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK