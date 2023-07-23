Устройство студентов ПНИПУ сократит число аварий из-за слепых зон со стороны водителя

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Довольно часто автопроизводители стараются создавать для своих машин уникальный дизайн, непохожий на остальные. Порой это делается в ущерб безопасности, например, передние стойки автомобиля ставят таким образом, что они перекрывают обзор водителю, из-за чего возникают «cлепые зоны». Такое решение может привести к серьёзным ДТП, в том числе связанным с наездом на пешеходов. Решить данную проблему могут системы контроля «мёртвых зон». Такие инновации уже применяют, но их не так много, стоят очень дорого и они не всегда эффективны. Студенты Лысьвенского филиала ПНИПУ создали недорогую систему контроля «слепых зон», которая поможет избежать несчастных случаев на дороге.«Слепой зоной» автомобиля называется явление, при котором какой-либо объект на некоторое время становится невидимым для водителя, то есть его не видно ни в одно из зеркал или окон. Они могут возникать вследствие затрудненного обзора из-за деревьев, домов, других транспортных средств, особенностей рельефа и даже конструкционных особенностей авто. На сегодня небольшая часть автопроизводителей уже начинает внедрять в свои машины системы мониторинга невидимых областей, но они ставятся только лишь на авто премиум класса, цена которых может переваливать за 10 миллионов рублей. Да и сама технология пока определяет только рядом проезжающие автомобили и удобна по сути лишь при перестроении с одной полосы на другую. По словам изобретателей, такого устройства, которое могло бы видеть полную картину во время движения, по состоянию на декабрь 2022 года на рынке нет.- Наша система призвана снижать влияние слепых зон на безопасность дорожного движения. Она состоит из 2 видеокамер, которые крепятся на кузов автомобиля, 2 компактных мультимедийных проекторов, которые устанавливаются в зоне зеркала заднего вида, одноплатного компьютера, кабельного оборудования и крепёжных систем. Себестоимость концепции выходит порядка 32000 рублей, а установить её можно абсолютно в любой автомобиль, - рассказывает студент факультета профессионального образования Лысьвенского филиала ПНИПУ Александр Абатуров.Суть работы системы заключается в том, что 2 небольшие камеры, которые устанавливаются на кузове автомобиля, производят съёмку того, что происходит за «слепыми зонами». А проектор, который крепится на уровне зеркала заднего вида и никак не мешает обзору водителя, выводит картинку на передние стойки машины. То есть человеку за рулём не нужно изворачиваться во все стороны, чтобы посмотреть, что происходит в невидимой для него области. А видно будет не только машины, проезжающие рядом, но и пешеходов. Данная система очень удобна при поворотах на перекрёстках, где и для машин, и для людей горит зелёный сигнал светофора или установлен пешеходный переход, а также во время выезда из двора.Студенты ПНИПУ уже провели испытания своей разработки. Система работала исправно и эффективно. Благодаря ей значительно повысится безопасность на дорогах, а также снизится число ДТП, в том числе с участием пешеходов.