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«Хорошо на даче»: досуг в Летнем читальном зале «Горьковки»

13.26 Среда, 5 июля 2023
6 июля в 14:00 Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на познавательную музыкальную программу (12+).

Вокальный проект Cantando из Усть-Качкинского сельского поселения под руководством Анны Берестовой выступит перед краевой библиотекой Горького на традиционной летней площадке. Как рассказали организаторы, ее посетители станут полноправными участниками программы: для гостей подготовлены творческие активности и небольшие подарки. Перед концертом прозвучит лекция журналистки и аспиранта Елены Веселковой «История дачного движения города Перми» о трансформации пермской дачной культуры с конца XI века.

В случае дождя программа переместится в холл первого этажа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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