«Хорошо на даче»: досуг в Летнем читальном зале «Горьковки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

6 июля в 14:00 Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на познавательную музыкальную программу (12+).Вокальный проект Cantando из Усть-Качкинского сельского поселения под руководством Анны Берестовой выступит перед краевой библиотекой Горького на традиционной летней площадке. Как рассказали организаторы, ее посетители станут полноправными участниками программы: для гостей подготовлены творческие активности и небольшие подарки. Перед концертом прозвучит лекция журналистки и аспиранта Елены Веселковой «История дачного движения города Перми» о трансформации пермской дачной культуры с конца XI века.В случае дождя программа переместится в холл первого этажа.