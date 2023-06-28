Возрастное ограничение 18+
«Хорошо на даче»: досуг в Летнем читальном зале «Горьковки»
6 июля в 14:00 Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на познавательную музыкальную программу (12+).
Вокальный проект Cantando из Усть-Качкинского сельского поселения под руководством Анны Берестовой выступит перед краевой библиотекой Горького на традиционной летней площадке. Как рассказали организаторы, ее посетители станут полноправными участниками программы: для гостей подготовлены творческие активности и небольшие подарки. Перед концертом прозвучит лекция журналистки и аспиранта Елены Веселковой «История дачного движения города Перми» о трансформации пермской дачной культуры с конца XI века.
В случае дождя программа переместится в холл первого этажа.
Вокальный проект Cantando из Усть-Качкинского сельского поселения под руководством Анны Берестовой выступит перед краевой библиотекой Горького на традиционной летней площадке. Как рассказали организаторы, ее посетители станут полноправными участниками программы: для гостей подготовлены творческие активности и небольшие подарки. Перед концертом прозвучит лекция журналистки и аспиранта Елены Веселковой «История дачного движения города Перми» о трансформации пермской дачной культуры с конца XI века.
В случае дождя программа переместится в холл первого этажа.
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