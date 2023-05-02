В пользу пострадавшего рабочего взыскана компенсация морального вреда

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Судебные приставы Пермского края взыскали компенсацию морального вреда, причиненного тяжелой производственной травмой. АО «Управление строительства № 30» не смогло обеспечить своему работнику безопасные условия труда.Чрезвычайное происшествие произошло в одной из шахт Талицкого горно-обогатительного комплекса, находящегося в г. Березники. В процессе выполнения работ из-за неисправности грузоподъемного механизма произошел непреднамеренный неоднократный подъем монтажной люльки. Во время резких рывков в ней находился проходчик 5 разряда. По инерции работника дважды подбросило вверх и вниз, на третий раз он зацепился за решетки ограждения и упал с 5-тиметровой высоты.Поднимать пострадавшего из шахтного ствола пришлось с помощью спасателей. В результате падения 41-летний мужчина получил кататравму, последствиями которой стали хирургическое вмешательство, длительное лечение в стационаре, амбулаторная реабилитация и утрата трудоспособности.Урегулировать финансовые вопросы без судебного иска сторонам не удалось. Представители предприятия апеллировали тем, что истец сам нарушил требования охраны труда, однако суд усмотрел в произошедшем несчастном случае вину работодателя.При определении размера компенсации морального вреда судья учел, что из-за производственной травмы гражданин вынужден был изменить не только привычный образ жизни, но и сферу профессиональной деятельности, и обязал АО «Управление строительства № 30» выплатить ему 700 тысяч рублей, а также возместить стоимость судебно-медицинской экспертизы на общую сумму почти 50 тысяч рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.Руководство предприятия было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок будут применяться штрафные санкции и меры принудительного характера. Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.