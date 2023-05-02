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В пользу пострадавшего рабочего взыскана компенсация морального вреда

10.19 Четверг, 11 мая 2023
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Пермского края взыскали компенсацию морального вреда, причиненного тяжелой производственной травмой. АО «Управление строительства № 30» не смогло обеспечить своему работнику безопасные условия труда.

Чрезвычайное происшествие произошло в одной из шахт Талицкого горно-обогатительного комплекса, находящегося в г. Березники. В процессе выполнения работ из-за неисправности грузоподъемного механизма произошел непреднамеренный неоднократный подъем монтажной люльки. Во время резких рывков в ней находился проходчик 5 разряда. По инерции работника дважды подбросило вверх и вниз, на третий раз он зацепился за решетки ограждения и упал с 5-тиметровой высоты.

Поднимать пострадавшего из шахтного ствола пришлось с помощью спасателей. В результате падения 41-летний мужчина получил кататравму, последствиями которой стали хирургическое вмешательство, длительное лечение в стационаре, амбулаторная реабилитация и утрата трудоспособности.

Урегулировать финансовые вопросы без судебного иска сторонам не удалось. Представители предприятия апеллировали тем, что истец сам нарушил требования охраны труда, однако суд усмотрел в произошедшем несчастном случае вину работодателя.

При определении размера компенсации морального вреда судья учел, что из-за производственной травмы гражданин вынужден был изменить не только привычный образ жизни, но и сферу профессиональной деятельности, и обязал АО «Управление строительства № 30» выплатить ему 700 тысяч рублей, а также возместить стоимость судебно-медицинской экспертизы на общую сумму почти 50 тысяч рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство предприятия было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный срок будут применяться штрафные санкции и меры принудительного характера. Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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