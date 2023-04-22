Росреестр Прикамья рассказал об итогах единого дня консультаций

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Эксперты регионального Управления Росреестра проконсультировали более 100 жителей Прикамья в единый день консультаций по вопросам кадастрового учета и оформления прав на садовые и дачные дома, земельные участки, гаражи.И хотя мероприятие проводилось в рамках оказания помощи дачникам и садоводам по вопросам оформления объектов недвижимости, расположенных в садоводческих и огороднических товариществах, за консультацией обращались граждане с разными жизненными ситуациями.Публикуем топ-5 наиболее актуальных вопросов и ответы на них.Как продать земельный участок с садовым домиком, если дом фактически снесен?Если садовый домик стоит на учете и права на него зарегистрированы, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он подготовил акт обследования. Далее на основании акта обратиться в МФЦ с заявлением о снятии с учета садового домика и прекращения прав на него. После этого нужно оформить договор купли-продажи земельного участка.Купили в 2001 году дом с землей, но из документов была оформлена только расписка в том, что отдали деньги. Как зарегистрировать право собственности на объекты?Расписка в получении денег не является документом-основанием для регистрации права собственности. Можно обратиться в суд с иском о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. Расписка и свидетельские показания в суде могут быть рассмотрены в качестве доказательства владения данным недвижимым имуществом. И только решение суда о признании права собственности будет основанием для регистрации.Как зарегистрировать право долевой собственности на земли общего пользования в СНТ?Чтобы зарегистрировать право долевой собственности на земли общего пользования, членам СНТ необходимо: определить границы СНТ, закрепить границы земель общего пользования в СНТ, провести общее собрание СНТ об определении доли общего имущества для каждого члена СНТ из расчета площадей их участков, определить уполномоченное лицо на основании протокола общего собрания. Далее уполномоченное лицо обращается в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земель общего пользования в долевую собственность членов СНТ.Возможно ли строительство индивидуального жилого дома на садовом земельном участке в зоне садовых и дачных участков Р-3 в г. Перми?С учетом положений ст.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и разъяснений Росреестра отсутствие в утвержденных градостроительных регламентах указания на возможность осуществления строительства жилых домов в границах территориальных зон, в которых находятся садовые земельные участки, на которые распространяется действие Закона N 217-ФЗ, не является основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на жилые дома. Осуществлять строительство возможно.Возможно ли объединить 3 комнаты в квартиру, если 1 комната в ипотеке?Да, возможно, но с согласия банка. Кроме того, потребуются изменения в ипотечные документы (в закладную, поскольку объектом залога станет вся квартира). Для объединения (постановки на учет квартиры) потребуется техплан, подготовленный кадастровым инженером. Либо возможно объединить комнаты в квартиру уже после погашения ипотеки, также предоставив техплан.