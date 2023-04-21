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Судебные приставы конфисковали имущество недобросовестного лесоруба
Пермский край: новости дня
Как и в стихотворении Николая Некрасова, звук заготовки древесины раздавался на весь лес, вот только вместо лошадки, везущей хворосту воз, лесники обнаружили трактор с прицепом, владелец которого довольно споро орудовал бензопилой.
В ходе проверки было установлено, что гражданин срубил 76 деревьев, не имея документов на заготовку и вывозку древесины с территории Лысьвенского лесничества. По словам нарушителя, спиленные березы и осины должны были пойти на дрова.
Суд постановил конфисковать орудия преступления, а именно бензопилу «STIHL», трактор МТЗ-80 с прицепом и срубы деревьев, а также взыскать с «черного» лесоруба штраф в размере 100 тыс. рублей.
Процессуальные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства о конфискации орудий преступления, сотрудниками ведомства было изъято указанное в исполнительном листе имущество должника. После передачи вещей представителям ТУ Росимущество исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.
Отдельно было возбуждено исполнительное производство о взыскании с нарушителя уголовного штрафа. Правоохранители предупредили прикамца о том, что неисполнение решения суда в установленный законом срок повлечет за собой замену вида наказания. На данный момент у гражданина еще есть время, чтобы добровольно выплатить положенную сумму.
В ходе проверки было установлено, что гражданин срубил 76 деревьев, не имея документов на заготовку и вывозку древесины с территории Лысьвенского лесничества. По словам нарушителя, спиленные березы и осины должны были пойти на дрова.
Суд постановил конфисковать орудия преступления, а именно бензопилу «STIHL», трактор МТЗ-80 с прицепом и срубы деревьев, а также взыскать с «черного» лесоруба штраф в размере 100 тыс. рублей.
Процессуальные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства о конфискации орудий преступления, сотрудниками ведомства было изъято указанное в исполнительном листе имущество должника. После передачи вещей представителям ТУ Росимущество исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.
Отдельно было возбуждено исполнительное производство о взыскании с нарушителя уголовного штрафа. Правоохранители предупредили прикамца о том, что неисполнение решения суда в установленный законом срок повлечет за собой замену вида наказания. На данный момент у гражданина еще есть время, чтобы добровольно выплатить положенную сумму.
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