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Метод ученых Пермского Политеха поможет оценить платежеспособность контрагента

13.01 Пятница, 21 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Сделка с новым контрагентом всегда сопряжена с рисками. Даже крупные игроки могут в какой-то момент оказаться неплатежеспособными, еще меньше доверия вызывают небольшие молодые фирмы. Обезопасить участников экономических отношений может способ проверки контрагента, разработанный учеными Пермского Политеха. Предлагаемое решение может стать основой мобильного приложения для предпринимателей.

Статья по соответствующей теме была опубликована в сборнике по итогам конференции «4rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA)», сейчас на разработку оформляется патент.

Стандартной практикой различных организаций является проверка и верификация клиентов для оценки рисков, связанных с сотрудничеством. Такая практика известна под названием «знай своего клиента» (KYC). Суть процесса заключается в том, что организации стремятся лучше понять бизнес своих клиентов, изучая бизнес-схемы, финансовое состояние, характер взаимоотношений между клиентами и их контрагентами, совершая визиты на место ведения бизнеса и т.д.

— Интерес к проверке контрагента проявляют не только покупатели товаров и работ, но и исполнители, которые хотят убедиться в надежности и платежеспособности новых заказчиков. Оценить безопасность сотрудничества с новым партнером поможет предлагаемый алгоритм, — рассказывает аспирант кафедры экономики и финансов Артем Алтышев.

Ежемесячно только в поисковой системе Яндекс осуществляется более 250 тысяч поисковых запросов со словами «Проверка контрагента», «Проверить контрагента».

—Анализируемый контрагент может проверяться по разным критериям. С точки зрения платежеспособности фирмы: финансово устойчивая, неустойчивая, неплатежеспособная организация, по параметру технологичности: не технологическая, технологическая или инновационная, и по виду деятельности будет определяться отраслевая принадлежность фирмы. Все выводы автоматически подкрепляются объясняющими аргументами, — поясняет один из разработчиков методики, начальник управления организации научных исследований, кандидат экономических наук, доцент Александр Алексеев.

В основе новой методики лежат обнаруженные учеными Пермского Политеха финансовые признаки и их сочетания, образующие паттерны. Предложенный способ оценки надежности контрагента позволит обеим сторонам сделки защитить свои экономические интересы. Такая страховка будет полезна как крупным фирмам, так и малому и среднему бизнесу, и даже частным лицам, желающим обезопасить себя от недобросовестных исполнителей работ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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