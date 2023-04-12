«Горьковка» приглашает любителей поэзии и путешествий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

20 апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся клубные встречи, куда может прийти любой желающий.В 18:00 начнется заседание клуба «Человек и мир» (16+). В клубе ждут начинающих авторов, которые хотят поделиться своим творчеством с аудиторией и услышать отзывы о своих произведениях. Тема нынешней встречи «Звенящая капель». «Звон капели, таяние снега, теплый ветер вдохновляют не только на прогулку с друзьями и близкими, но и на творчество. Сколько строк написано поэтами-классиками, а сколько придумано любителями! Гости и постоянные участники будут читать, и, возможно, петь свои произведения, посвященные ее величеству Весне», – рассказали организаторы.Малый зал (правое крыло, 3 этаж).В 18:30 начнется встреча Клуба путешественников и волонтеров (12+). Тема «Музеи и галереи Израиля». Пермский путешественник и инструктор по туризму Валентин Мурзаев расскажет о крупных городах: Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Петах-Тиква, Ашкелон, Ашдод и небольших: Гедера, Кфар-Сава; киббуцных и мошавных поселениях, о находящихся там музеях. Гости узнают о том, что обычно лежит вне проторенных туристических троп. В. Мурзаев три года жил и работал в Израиле в 12 разных городах, посетил несколько десятков других городов этой небольшой страны.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло).