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Житель Пермского края рискует остаться без дорогостоящей недвижимости из-за долгов
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Сотрудники отдела судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю арестовали принадлежащую местному жителю контейнерную площадку. Мужчина был должен порядка 700 тыс. рублей по разным категориям долгов. За ним числились неоплаченные налоги, штрафы, а также взыскания в пользу управления земельных и имущественных отношений администрации города.
Основную часть долга составили неисполненные финансовые обязательства перед госучреждением. Прикамец длительное время игнорировал законные требования сотрудников муниципального управления о выплате денежных средств за пользование земельным участком по адресу г. Березники, ул. Березниковская, 121. На данной территории находилась контейнерная площадка, принадлежащая гражданину. Суд обязал ответчика перечислить в пользу администрации ранее не выплаченные денежные средства, а также проценты за пользования ими.
В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы проинформировали должника о мерах принудительного взыскания в случае неисполнения требований исполнительных документов. Но должник не предпринимал попыток погашения имеющихся задолженностей. В результате проведенных исполнительских действий был наложен арест на принадлежащую должнику контейнерную площадку.
Предварительная стоимость арестованного имущества составила 2 млн. рублей. После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги. Вырученные от ее продажи денежные средства будут направлены на погашение задолженности.
Основную часть долга составили неисполненные финансовые обязательства перед госучреждением. Прикамец длительное время игнорировал законные требования сотрудников муниципального управления о выплате денежных средств за пользование земельным участком по адресу г. Березники, ул. Березниковская, 121. На данной территории находилась контейнерная площадка, принадлежащая гражданину. Суд обязал ответчика перечислить в пользу администрации ранее не выплаченные денежные средства, а также проценты за пользования ими.
В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы проинформировали должника о мерах принудительного взыскания в случае неисполнения требований исполнительных документов. Но должник не предпринимал попыток погашения имеющихся задолженностей. В результате проведенных исполнительских действий был наложен арест на принадлежащую должнику контейнерную площадку.
Предварительная стоимость арестованного имущества составила 2 млн. рублей. После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги. Вырученные от ее продажи денежные средства будут направлены на погашение задолженности.
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