Житель Пермского края рискует остаться без дорогостоящей недвижимости из-за долгов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники отдела судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю арестовали принадлежащую местному жителю контейнерную площадку. Мужчина был должен порядка 700 тыс. рублей по разным категориям долгов. За ним числились неоплаченные налоги, штрафы, а также взыскания в пользу управления земельных и имущественных отношений администрации города.Основную часть долга составили неисполненные финансовые обязательства перед госучреждением. Прикамец длительное время игнорировал законные требования сотрудников муниципального управления о выплате денежных средств за пользование земельным участком по адресу г. Березники, ул. Березниковская, 121. На данной территории находилась контейнерная площадка, принадлежащая гражданину. Суд обязал ответчика перечислить в пользу администрации ранее не выплаченные денежные средства, а также проценты за пользования ими.В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы проинформировали должника о мерах принудительного взыскания в случае неисполнения требований исполнительных документов. Но должник не предпринимал попыток погашения имеющихся задолженностей. В результате проведенных исполнительских действий был наложен арест на принадлежащую должнику контейнерную площадку.Предварительная стоимость арестованного имущества составила 2 млн. рублей. После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги. Вырученные от ее продажи денежные средства будут направлены на погашение задолженности.