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Под контролем судебных приставов маленький пермяк получил место в детском саду

09.35 Четверг, 13 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Право на общедоступное и бесплатное образование закреплено за каждым гражданином России. Но несмотря на это, несвоевременное предоставление мест в детских садах остается частым нарушением прав маленьких прикамцев.

В отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило решение суда о возложении на Управление образования администрации Пермского муниципального района обязанности предоставить несовершеннолетнему место в группе полного дня в детском саду. Сотрудник ведомства уведомил представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства.

Отдельно должностные лица были предупреждены об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Также судебный пристав напомнил, что если ребенок не пойдет в садик по месту жительства в ближайший месяц, то с администрации района будет взыскан исполнительский сбор, сумма которого составит 50 тыс. рублей.

Применения штрафных санкций не потребовалось. Должник изыскал возможность и выделил ребенку место в дошкольном учреждении. Взыскатель подтвердила, что несовершеннолетний стал посещать детский сад, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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