Внесение сведений о границах участков в ЕГРН хотят упростить

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Прикамье продолжается работа по актуализации и наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. Важнейшим разделом ЕГРН является раздел с информацией о границах населенных пунктов и территориальных зон.Наличие в реестре недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в значительной степени упрощает различные процедуры, связанные с распоряжением земельными ресурсами, в том числе позволяет сократить сроки оформления документов при предоставлении земельных участков.На территории Пермского края всего 3614 населенных пунктов. Только 16 из 43 муниципалитетов обеспечили стопроцентное внесение информации о границах своих населенных пунктов в ЕГРН. Это г. Пермь, Большесосновский, Горнозаводский, Добрянский, Пермский, Еловский, Кочевский, Красновишерский, Октябрьский, Соликамский, Уинский, Чайковский, Чусовской, Юрлинский, Юсьвинский округа, а также ЗАТО п. Звездный.Больше всего населенных пунктов без установленных точных границ расположены в Кудымкарском округе – 40 населенных пунктов. В Ильинском округе 20 населенных пунктов без границ, по 19 – в Карагайском и Очерском округах. Властям данных территорий необходимо подготовить всю документацию по установлению границ и направить в филиал Роскадастра по Пермскому краю для внесения сведений в ЕГРН.Недавно, как сообщает Парламентская газета, Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить внесение данных о границах, населенных пунктов, территориальных зон и земельных участков в ЕГРН. Документ опубликован в электронной базе палаты.Согласно данным, указанным в пояснительной записке к проекту закона, по состоянию на 1 января 2022 года в ЕГРН внесено 42,3 процента границ населенных пунктов (65 663 границы) и 30 процентов границ территориальных зон (167 389 границ). Отсутствие соответствующих сведений в реестре негативно влияет на градостроительный потенциал территорий и создает правовую неопределенность.Основным препятствием для внесения таких сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон авторы инициативы назвали выявляемые пересечения их границ с границами земельных участков, что не допускается законодательством с некоторыми исключениями. Для этого предлагается внести ряд изменений в Градостроительный кодекс.В частности, законопроектом предполагается установить, что пересечение границ населенных пунктов с границами участков, предназначенных для размещения линейного объекта, например, линии электроснабжения или магистрали, а также пересекающихся друг с другом земельных участков не являются препятствием для установления границ населенных пунктов, территориальных зон и внесения сведений о них в ЕГРН.Для уточнения границ земельного участка, занятого линейным объектом, пересекающих границы населенного пункта, муниципального образования и границы между регионами, предлагается разделять их без подготовки межевого плана и кадастрового учета исходного земельного участка в связи с уточнением местоположения границ такого участка.Кроме того, сейчас Росреестр может вносить изменения в сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН, если 75 и более процентов площади участка находится в границах определенного населенного пункта или территориальной зоны. Согласно предусмотренным законопроектом изменениям, ведомство сможет это сделать, если 50 процентов участка принадлежит другому населенному пункту.Росреестру хотят разрешить и исправление реестровых ошибок в местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке. Также документом уточняют требования к подготовке межевого плана в случае, если при кадастровых работах выявлено соответствующее пересечение границ.