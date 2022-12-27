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Пермяк выплатил штраф за нападение на сотрудника полиции

10.24 Четверг, 29 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Алкоголь и склонность к рукоприкладству довели бытового хулигана до суда - мужчину обвинили в нападении на представителя власти. Гражданину было трудно сказать что-то в свое оправдание, ведь самого момента нападения он не помнил, но показания свидетелей дополнили картину произошедшего.

Сотрудники полиции выехали на вызов по сообщению о краже и стали свидетелями бытовой ссоры между двумя мужчинами. В какой-то момент словесная перепалка уступила место физической агрессии — один из спорящих ударил второго ладонью по лицу. С целью предотвратить драку, один из полицейских потребовал от нарушителя прекратить противоправные действия, но хулиган не только не успокоился, но и стал угрожать правоохранителю. Дебошир скинул с себя рубашку и предложил оппоненту снять форму и помериться силой, кроме того угрожал членовредительством всем присутствующим и полицейским в частности. Пытаясь реализовать свои преступные намерения нарушитель пнул находящегося рядом сотрудника полиции по ноге, чем причинил последнему физическую боль. На допросе подозреваемый отрицал, что мог нанести удар должностному лицу и ссылался на провалы в памяти. Но избежать уголовного преследования ему не удалось, факт нанесения повреждения, не повлекшего вреда здоровью, подтвердили в медицинском учреждении.

Суд признал гражданина виновным в угрозах и применении насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти и был приговорен по ч. 1 ст. 318 УК РФ к уголовному штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждение исполнительного производства сотрудники ведомства разъяснили должнику, что несвоевременная уплата уголовного штрафа повлечет за собой замену наказания на более суровое. Перспектива принудительных работ побудила пермяка своевременно исполнить законные требования исполнительного листа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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