Возрастное ограничение 18+

Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос

12.57 Четверг, 22 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В настоящее время для некоторых современных лекарств необходимо выращивать специфические кристаллы белков, которые сегодня применяются для разработки новых лекарств от таких болезней, как рак и мышечная дистрофия. Проблема заключается в том, что подобные кристаллы не получается выращивать на земле из-за действия гравитации, поэтому сегодня их выращивают на международной космической станции. Но у культивирования кристаллов на станции тоже есть свои недостатки. МКС обладает малым гравитационным полем, постоянно «вибрирует» и находится в вакууме, что мешает верно рассеиваться колебаниям. Ученые Пермского Политеха создали математическую модель, которая позволит подавить вышеперечисленные вредные явления. Данный метод теоретически может быть применен для производства белковых кристаллов.

Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Microgravity Science and Technology» 2022 года. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

В условиях невесомости (в космосе) для течения жидкости, из которой впоследствии выращиваются кристаллы, лучше использовать закрытый сосуд, чтобы жидкость не расплескивалась и находилась в состоянии покоя. Для расчета течения жидкости ученые Пермского Политеха разработали компьютерную модель вакуумной квадратной полости под действием постоянного гравитационного поля.

— Проведя исследование виброгравитационной конвекции — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается потоками самого вещества, в квадратной полости, мы получили возможность контролировать структуру течения жидкости и задавать ее движение внутри квадрата. Кроме того, разрешается подобрать параметры так, чтобы течение жидкости внутри полости почти остановилось, следовательно, ничего не будет препятствовать выращиванию белковых кристаллов, — сообщил студент кафедры авиационных двигателей Сергей Плотников.

— Прекращение конвекций любого вида позволяет качественно выращивать кристаллы в невесомости с возможностью избежать неоднородности получаемого вещества, — сообщает доцент кафедры прикладной физики Альберт Шарифулин.

Полученные с помощью математического аппарата результаты позволяют остановить движения жидкости в полости, что не препятствует выращиванию белковых кристаллов. Выращивание кристаллов на космической станции в дальнейшем позволит получать современные лекарственные средства.

Работа политехников будет полезна при переносе производства с земли в малый космос, так как при увеличении станции вырастет ее собственное гравитационное поле и вибрация.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За полгода в Свердловской области погибли 62 ребенка
14 декабря 2022
В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро
21 декабря 2022
В Талице выплатят 50 тысяч рублей пострадавшему при пожаре на заправке подростку
21 декабря 2022
Свердловские спасатели предупредили о непогоде 19 декабря
18 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:16 В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением
12:57 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
13:03 Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период
12:28 Зимними вечерами пермяков ждут в «Горьковке»
13:04 Пермская филармония приглашает на концерт Камерного оркестра Академии им. Гнесиных
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет выращивать кожу
10:14 Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества
13:04 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу газотурбинных двигателей
12:49 Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»
10:11 Пермская мебельная фабрика с помощью судебных приставов пытается ликвидировать задолженность перед бюджетом
12:53 Бесплатно получить в собственность можно несколько земельных участков под гаражами
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить эффективные промышленные фильтры из керамики
09:49 Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
14:12 Сельхозземли будут использоваться эффективнее
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит безопасно транспортировать попутный нефтяной газ
12:45 Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года
11:00 Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга
11:59 В 2022 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы охватили территорию в 5300 га
11:54 Ученые Пермского Политеха нашли применение отходам торфяных месторождений
09:54 Судебные приставы разыскали и привлекли к ответственности нерадивого отца
13:54 В Пермском крае задержан подозреваемый в хищении шоколадок
Все новости
15:09 Минпросвещения заявило о росте случаев сексуального насилия в отношении детей в России на 44%
14:31 Большинство россиян планируют отметить Новый год дома
14:00 В Красногорске под рухнувшим с крыши снегом погиб 13-летний подросток
13:32 Должность главы Чувашии может стать бессрочной
18:59 МВД Казахстана: в сентябре в страну прибыли 406 000 россиян, большая часть — с 21-го по 30-е число
17:52 Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет
17:33 Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы
17:04 Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
16:10 Мэр Москвы Собянин высказался о митингах в столице
15:32 СК: житель Красноярска получил два года условно за наезд на тележурналиста
14:15 Матвиенко: никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет
13:33 В Северную Осетию привезут почти 7 тысяч ёлок из регионов, больше всего — из Ульяновской области
12:47 Региональных и местных депутатов освободят от ежегодной подачи деклараций о доходах
10:41 Бывший зампред правительства Камчатки получил 5 лет строгого режима по делу о взятке
17:46 При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен
17:19 Глава Чувашии подтвердил взрыв газа в Вурнарском районе
16:45 МЧС: в Чувашии крупный пожар из-за утечки на газопроводе в Вурнарском районе
16:39 Роскачество: в 89% игрушек Хаги Ваги обнаружена опасная концентрация фенола
15:27 В России назвали самые пьющие и самые «трезвые» регионы
14:46 Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино
14:00 Галерист Марат Гельман* объявлен в розыск по уголовной статье
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK