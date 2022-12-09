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Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов

09.57 Понедельник, 12 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Федеральная служба судебных приставов проводит ежегодный Всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности Службы в средствах массовой информации в 2023 году.

Участниками конкурса могут стать профессиональные журналисты - авторы публикаций, телевизионных сюжетов, радиоматериалов, размещенных в федеральных, региональных и районных СМИ, которые объективно освещают деятельность ведомства.

Победители и призеры определяются в следующих номинациях: «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ».

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимает к участию в творческом состязании работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2022 года по 18 августа 2023 года.

Заявка оформляется в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества автора, места его работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, в которой она будет представлена, адреса электронной почты и контактного телефона. К заявке прилагается конкурсная работа. Если это печатная публикация, то должен быть представлен ее оригинал или заверенная ксерокопия материала с обязательным указанием даты опубликования. Телевизионные и радиоматериалы принимаются на CD или DVD-дисках в форматах AVI, MPEG и МРЗ с приложением эфирных справок. Работы, опубликованные на интернет-ресурсах, представляются в распечатанном виде и должны быть заверены в редакции с указанием ссылки (web-адреса) на интернет-страницу с датой публикации.

При определении победителей будет учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной журналистом темы. Не менее важен и технический аспект – качество использованного аудио- и видеоряда.

Заявки на участие принимаются по электронной почте press@r59.fssp.gov.ru c пометкой «Конкурс». Свои работы можно также принести лично или направить на адрес: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.

Подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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