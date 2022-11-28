Устройство разработчиков из Пермского Политеха поможет очистить улицы от снега

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ученые и студенты Пермского Политеха разработали и протестировали установку для прессования снега. Спрессованные с ее помощью «кирпичи» будет проще утилизировать с улиц городов. Из снежных блоков можно также возводить сооружения высотой до трех метров, которые используют при строительстве зимних автодорог, аэродромов и снегозадерживающих стен.Результаты работы исследователи опубликовали в журнале «Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика» (2022). Они уже запатентовали устройство.В работе приняли участие студентки строительного факультета Пермского Политеха Софья Мырзина и Ксения Озерова и их научный руководитель, доцент кафедры «Общая физика», кандидат технических наук Олег Зверев.– Сейчас для уборки снега чаще всего используют два способа: безвывозной и вывозной. Первый способ неэкологичен и не обеспечивает беспрепятственного движения транспорта и безопасности людей. Во втором случае снег вывозят на специально оборудованные полигоны, что позволяет не загрязнять окружающую среду. Его плотность составляет от 250 до 350 кг/м3. Самосвал с грузоподъемностью 20 тонн может вывозить не более 7 тонн снега за один раз. Мы предложили увеличить его плотность, чтобы повысить рациональность работы техники, – рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Общая физика», кандидат технических наук Олег Зверев.Исследователи разработали и протестировали технологию формирования снегоблоков высокой плотности — до 540 кг/м3. Благодаря использованию нового устройства «снежные кирпичи» становятся прочнее, что упрощает их подъем и транспортировку.– Наше устройство включает объемный корпус с верхней и боковыми стенками. Две из них во время прессования снега остаются неподвижными, а параллельные стенки перемещаются за счет привода уплотнительного механизма. Он состоит из винтовых шпилек с гайками. Панели корпуса устройства представляют собой основу из фанеры с пазами, в которые вставлен нагревательный кабель общей мощностью 2 кВт. Он закрыт листом оцинкованной стали, – объясняет одна из исследователей, студентка 3-го курса строительного факультета Пермского Политеха Софья Мырзина.По словам разработчиков, изобретение представляет собой подогреваемую опалубку с возможностью прессования снега. После формирования снегоблока нужно выключить нагрев и разобрать установку, а затем блок замерзает. Далее все операции повторяются на новом месте. Когда накапливается достаточное количество снегоблоков, их поднимают с помощью кран-борта. Стропы продевают через канавки в нижней ледяной части снегоблока. Из «снежных кирпичей» также можно возводить снегозадерживающие стены и прочие сооружения.В отличие от аналогов, разработка исследователей из Пермского Политеха проста в использовании и мобильна, а также отличается невысокой стоимостью.