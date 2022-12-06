В Прикамье судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП получить компенсацию морального вреда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Чтобы не остаться без прав, житель Пермского края выплатил 600 тысяч рублей морального вреда пассажирам, пострадавшим в ДТП.Житель Октябрьского района Пермского края, двигаясь на автомобиле ВАЗ -21101 по трассе «Голдыри-Орда-Октябрьский», не учел особенности и состояние транспортного средства, скорость движения, а также дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Помимо водителя, в салоне находился мужчина и двое его несовершеннолетних детей.В результате аварии 4-летний мальчик и его отец серьезно пострадали и были доставлены в больницу с многочисленными переломами и иными травмами. Пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью, ребенок получил инвалидность.Водитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Суд ограничил его свободу сроком на 1 год и обязал выплатить по 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Исполнительные документы о взыскании компенсации морального вреда поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но исполнять свои финансовые обязательства не торопился. Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении его в специальном праве на управление транспортным средством. Узнав о принятых мерах, неплательщик тут же явился в подразделение ведомства. Всю сумму долга в размере 600 тысяч рублей он внес на депозитный счет ведомства и пояснил, что занимается частным извозом и водительское удостоверение крайне необходимо ему для заработка.После того, как взыскатели получат денежные средства, ограничение в отношении должника будет отменено. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.