Находить нефть в карбонатных пластах поможет методика ученых Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Активная разработка месторождений в Пермском крае ведется с 50-х годов прошлого века. Поэтому значительная часть наиболее продуктивных нефтяных терригенных пластов либо полностью выработана, либо находится на поздней стадии разработки. В этих условиях структура остаточных запасов углеводородов с каждым годом все более смещается в сторону разработки карбонатных нефтяных залежей. Существующие методы исследования карбонатных горных пород не всегда позволяют достоверно оценить содержание в них «черного золота». Ученые Пермского Политеха предложили новый способ, чтобы определять наличие нефти в карбонатных пластах. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Разработка вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.Предложенная учеными технология закреплена патентом РФ № 2771802 С1.Карбонатные пласты имеют неоднородную структуру, поэтому их насыщение нефтью неравномерно. Выявление в них нефтеносных слоев требует учитывать множество параметров, и все же известные способы оценки содержания ресурсов дают лишь приблизительные результаты, а часть нефтенасыщенных слоев и вовсе не учитывают. Способ решения этой проблемы предлагает команда ученых из Пермского Политеха:— С помощью нашей разработки можно достоверно определить эффективные нефтенасыщенные толщины даже в сложных геолого-технологических условиях разработки. Для этого предлагается использовать данные комплекса радиоактивных геофизических исследований скважин в комплексе как со стандартными, так и томографическими исследованиями образцов горной породы. Объединение этих методов позволяет определить свойства разных карбонатных пластов и выделить другие осадочные породы, участвующие в фильтрации жидкостей. Совокупность этих сведений дает понимание о структуре и количестве запасов нефти в исследуемом пласте, — объясняет декан горно-нефтяного факультета, доктор геолого-минералогических наук Сергей Галкин.— Применение предложенной методики позволит получать более полную информацию о породах. В результате возрастет и точность определения нефтенасыщенных толщин в карбонатном слое. Эта информация открывает новые перспективы для нефтедобычи там, где раньше поиск нефти не проводился. В итоге, скапливающуюся в карбонатных слоях нефть можно будет включить в Государственный баланс запасов РФ, — рассказывает доцент кафедры нефтегазовых технологий, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.