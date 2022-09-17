Судебные приставы проконтролировали устранение неполадок на водозаборе г. Гремячинска

10.03 Среда, 21 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Длительное время жители г. Гремячинска Пермского края были лишены качественной питьевой воды. Краевой Роспотребнадзор неоднократно подтверждал, что пробы, взятые из городских кранов, далеки от установленных стандартов. В запущенном состоянии находился и водозаборный комплекс, и природная зона вокруг него.

Прокурор г. Гремячинска обратился в суд с целью защитить права неопределенного круга лиц на возможность иметь доступ к безопасной воде. Было выявлено, что городской водозабор на р. Вильве нуждается в укреплении, а территорию первого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения необходимо привести в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм. Кроме того, было установлено, что среди документации по коммунальному объекту отсутствует проект обоснования границ санитарной зоны 1, 2 и 3 поясов источников хозяйственного питьевого водоснабжения, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на данный объект. Суд обязал Администрацию города Гремячинска и МУП «Водоканал» устранить все имеющиеся нарушения.

Исполнительное производство в отношении муниципальных организаций было возбуждено в отделении судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не ускорило темпов восстановительных работ на насосной станции. Тогда судебные приставы привлекли муниципалитет города к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

Штрафные санкции поспособствовали тому, что представители юридического лица выполнили возложенные на них обязательства.
В отдел судебных приставов были направлены документальные подтверждения того, что решение суда исполнено в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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