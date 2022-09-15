Пермяков приглашают на «Расписную субботу»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ближайшую пятницу, 23 сентября, откроется самый живописный из фестивалей «Губернии», «Расписная суббота» (0+).«Расписная суббота» Года культурного наследия – это:- деловая программа и лекционная часть;- концерт группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург) и выступления фольклорных коллективов Прикамья;- выставка работ Народного мастера Пермского края Елены Курбаш и конкурс профессионального мастерства;- работа с объектами нематериального культурного наследия и лотерея по детским входным билетам в музей.В этом году конкурс профмастерства будет проходить в два этапа. На первом (23 сентября, Пермский дом народного творчества «Губерния») участники из разных регионов России будут расписывать предмет в той традиционной росписи, в которой работают. Второй этап (24 сентября, архитектурно-этнографический музей «Хохловка») поможет мастерам продемонстрировать передачу традиции, научив желающих азам росписи. Стать участником этого этапа может любой гость музея.Отметим, что 2022-й как Год культурного наследия народов России стал началом новой волны интереса к народной культуре и художественным ремёслам. Художники, дизайнеры, музыканты ищут формы интеграции образов народного искусства в современность. На этом фоне конкурсы профессионального мастерства ремесленников и фестивали ремесла приобретают особое значение.Напомним, фестиваль народной росписи «Расписная суббота» проводится с 2012 года. Одно из центральных событий – конкурс профессионального мастерства, который собирает участников из разных регионов нашей страны. По условиям конкурса участнику нужно расписать предмет в той технике, в которой он работает. Из года в год предметы меняются. Уже расписывались чемоданы, столы, лавки, табуреты, дуги, вёдра, наличники. Так, выставку наличников (их расписывали в 2021 году) можно будет увидеть на «Расписной субботе» в «Хохловке». Объекты росписи минувшего фестиваля можно увидеть в сквере им. Миндовского. Это стол и две скамейки, украсившие одно из любимых мест отдыха пермяков. В этом году расписывать будут деревянные детские стульчики.Организатор фестиваля народной росписи «Расписная суббота» — ГКБУК «Пермский дом народного творчества» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Партнёры: ГКБУК «Пермский краеведческий музей», АЭМ«Хохловка», ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея».