Пермяков приглашают на «Расписную субботу»
Пермский край: новости дня
В ближайшую пятницу, 23 сентября, откроется самый живописный из фестивалей «Губернии», «Расписная суббота» (0+).
«Расписная суббота» Года культурного наследия – это:
- деловая программа и лекционная часть;
- концерт группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург) и выступления фольклорных коллективов Прикамья;
- выставка работ Народного мастера Пермского края Елены Курбаш и конкурс профессионального мастерства;
- работа с объектами нематериального культурного наследия и лотерея по детским входным билетам в музей.
В этом году конкурс профмастерства будет проходить в два этапа. На первом (23 сентября, Пермский дом народного творчества «Губерния») участники из разных регионов России будут расписывать предмет в той традиционной росписи, в которой работают. Второй этап (24 сентября, архитектурно-этнографический музей «Хохловка») поможет мастерам продемонстрировать передачу традиции, научив желающих азам росписи. Стать участником этого этапа может любой гость музея.
Отметим, что 2022-й как Год культурного наследия народов России стал началом новой волны интереса к народной культуре и художественным ремёслам. Художники, дизайнеры, музыканты ищут формы интеграции образов народного искусства в современность. На этом фоне конкурсы профессионального мастерства ремесленников и фестивали ремесла приобретают особое значение.
Напомним, фестиваль народной росписи «Расписная суббота» проводится с 2012 года. Одно из центральных событий – конкурс профессионального мастерства, который собирает участников из разных регионов нашей страны. По условиям конкурса участнику нужно расписать предмет в той технике, в которой он работает. Из года в год предметы меняются. Уже расписывались чемоданы, столы, лавки, табуреты, дуги, вёдра, наличники. Так, выставку наличников (их расписывали в 2021 году) можно будет увидеть на «Расписной субботе» в «Хохловке». Объекты росписи минувшего фестиваля можно увидеть в сквере им. Миндовского. Это стол и две скамейки, украсившие одно из любимых мест отдыха пермяков. В этом году расписывать будут деревянные детские стульчики.
Организатор фестиваля народной росписи «Расписная суббота» — ГКБУК «Пермский дом народного творчества» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Партнёры: ГКБУК «Пермский краеведческий музей», АЭМ
«Хохловка», ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея».
«Расписная суббота» Года культурного наследия – это:
- деловая программа и лекционная часть;
- концерт группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург) и выступления фольклорных коллективов Прикамья;
- выставка работ Народного мастера Пермского края Елены Курбаш и конкурс профессионального мастерства;
- работа с объектами нематериального культурного наследия и лотерея по детским входным билетам в музей.
В этом году конкурс профмастерства будет проходить в два этапа. На первом (23 сентября, Пермский дом народного творчества «Губерния») участники из разных регионов России будут расписывать предмет в той традиционной росписи, в которой работают. Второй этап (24 сентября, архитектурно-этнографический музей «Хохловка») поможет мастерам продемонстрировать передачу традиции, научив желающих азам росписи. Стать участником этого этапа может любой гость музея.
Отметим, что 2022-й как Год культурного наследия народов России стал началом новой волны интереса к народной культуре и художественным ремёслам. Художники, дизайнеры, музыканты ищут формы интеграции образов народного искусства в современность. На этом фоне конкурсы профессионального мастерства ремесленников и фестивали ремесла приобретают особое значение.
Напомним, фестиваль народной росписи «Расписная суббота» проводится с 2012 года. Одно из центральных событий – конкурс профессионального мастерства, который собирает участников из разных регионов нашей страны. По условиям конкурса участнику нужно расписать предмет в той технике, в которой он работает. Из года в год предметы меняются. Уже расписывались чемоданы, столы, лавки, табуреты, дуги, вёдра, наличники. Так, выставку наличников (их расписывали в 2021 году) можно будет увидеть на «Расписной субботе» в «Хохловке». Объекты росписи минувшего фестиваля можно увидеть в сквере им. Миндовского. Это стол и две скамейки, украсившие одно из любимых мест отдыха пермяков. В этом году расписывать будут деревянные детские стульчики.
Организатор фестиваля народной росписи «Расписная суббота» — ГКБУК «Пермский дом народного творчества» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Партнёры: ГКБУК «Пермский краеведческий музей», АЭМ
«Хохловка», ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Дом Метенкова в Екатеринбурге напала машина такси
15 сентября 2022
15 сентября 2022
Соревнования сомелье пройдут в Екатеринбурге на следующей неделе
16 сентября 2022
16 сентября 2022