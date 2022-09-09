Исследование ученых Пермского Политеха повысит долговечность опор мостов

13.08 Четверг, 15 сентября 2022
Пермский край: новости дня
При строительстве различных технических конструкций используют антифрикционные покрытия и прослойки. Это тонкий скользящий слой, который позволяет снизить трение между деталями конструкции или с внешними системами и увеличить срок их службы. В качестве покрытия используют полимерные и композиционные материалы, которые обладают повышенной устойчивостью к износу. Широкое применение они нашли в элементах опорных частей мостовых сооружений. От правильного подбора антифрикционного материала зависит надежность и долговечность конструкции. Для упрощения этого процесса ученые Пермского Политеха провели серию численных экспериментов и сравнили деформационное поведение различных антифрикционных покрытий. Использование численных методов уменьшит временные и денежные затраты, а также обеспечит безремонтную работу опорной части мостов.

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Машиностроение. Материаловедение», 2022. Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Работа пермских ученых состояла из нескольких этапов численных и натурных экспериментов. Для исследования они выбрали два вида материала: полимерный – гамма-модифицированный фторопласт; и композиционный – фторопласт со сферическими бронзовыми включениями и дисульфидом молибдена – МАК. По оригинальной методике политехники определили коэффициенты трения материалов по стальному хромированному и полированному листу без смазки и со смазкой при 5 уровнях давления. Для проведения испытаний на сдвиг со сжатием ученые использовали установку MTS 316 с двумя гидроприводами. Исследования проводились на базе лаборатории «Центр геомеханического моделирования» ПНИПУ. В результате экспериментов ученые установили сильное влияние смазки и нагрузки на коэффициент трения антифрикционных материалов.

– Далее с помощью численных экспериментов мы изучили деформирование слоя скольжения от 4 до 8 мм из антифрикционных материалов при двух вариантах трения: с учетом и без учета смазочного материала в лунке. Углубление используется для того, чтобы смазка удерживалась на поверхности слоя скольжения и активно смазывала сопрягаемые поверхности. Под действием нагрузки геометрия лунки может деформироваться. Мы установили, что независимо от толщины и фрикционных свойств прослойки из композиционного материала, углубления под смазку в ней практически не остается. При деформировании часть поверхности лунки начинает вступать в контактное взаимодействие со стальной плитой. У полимерного материала такого не наблюдается, так как прослойка из него менее подвержена деформированию при всех вариантах толщины слоя скольжения, – рассказывает аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Юрий Носов.

Таким образом, ученые выявили, что прослойка из полимерного материала – модифицированного фторопласта – обладает рядом преимуществ. Она меньше подвержена деформации, благодаря чему нагрузка на параметры контактного взаимодействия меньше.

Исследование пермских ученых позволит расширить область применения антифрикционных материалов на другие отрасли промышленности, например, машиностроительную и аэрокосмическую.

В дальнейшем ученые планируют разработать программу для ЭВМ с полной автоматизацией построения численной модели и обработки результатов исследования.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе
09 сентября 2022
«УГМК-Застройщик» открыл бронирование квартир в финальной очереди ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге
07 сентября 2022
Система бесплатных пересадок появится в трамваях Нижнего Тагила
13 сентября 2022
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
09 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:08 Исследование ученых Пермского Политеха повысит долговечность опор мостов
12:53 Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды
10:05 Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
16:02 Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов
12:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!
12:49 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
12:47 Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета
12:39 Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
Все новости
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
14:04 Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
12:42 В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
12:01 В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина
11:32 В ГД внесли законопроект, предлагающий штрафы за «намерения действовать в качестве иноагента»
10:35 Губернатор Ставрополья: при падении неизвестного летательного аппарата пострадали пять человек
10:04 «Известия»: Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года
09:40 Гладков: школы у границ в Белгородской области переводят на дистант
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
11:38 В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера
11:17 Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты до 22 сентября
11:12 В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
10:41 Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
10:29 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK