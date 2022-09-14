Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская городская Дума продолжает знакомиться с проектами муниципальных программ в рамках подготовки проекта бюджета на 2023 год и плановый период.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» включает две подпрограммы: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий. В следующем году планируется привести в порядок 74 дворовых территории. Также поставлены задачи в 2023 году провести капитальный ремонт общественных территорий – квартала №2 «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной), территории озеленения по улице Макаренко.Депутат Екатерина Лялина поинтересовалась, когда будет готов дизайн-проект благоустройства Черняевского леса. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов сообщил, что проект подготовлен и будет включен в муниципальную программу.Депутат Владимир Манин предложил нарастить финансирование программы по благоустройству территории в частном секторе.Программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» нацелена на модернизацию и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. Общий объем финансирования на пять лет – 18,5 млрд рублей. На 2022-2024 годы запланировано строительство 10 объектов водоснабжения, ввод в эксплуатацию трех газопроводов. Кроме того, в планах – ликвидировать 64 тысячи тонн бесхозяйных отходов и оборудовать 59 мест накопления твердых коммунальных отходов. Также планируется отремонтировать фасады 91 многоквартирного дома.Депутаты подчеркнули, что нужно произвести инвентаризацию всех сетей Перми.Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» позволит переселить в благоустроенное жилье 8488 человек, освободить 172,1 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 479 многоквартирных домах, признанных аварийными до первого января 2017 года. На реализацию задач программы планируется привлечь 9,8 млрд рублей. Заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов по ул. Чайковского, 11 – на 249 квартир, по ул. Маяковского, 54 и 57 – каждый на 250 квартир. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 2024 года.Народные избранники спросили, на какой стадии находится строительство муниципальных домов на Маяковского. Начальник управления жилищных отношений Наталья Афанасьева рассказала, что уже подготовлены все документы, необходимые для проведения государственной экспертизы.Депутаты поинтересовались, планируется ли строительство новых муниципальных домов.«Мы прорабатываем вопрос возможного строительства на земельном участке по ул. Нейвинской. Также закрепили на перспективу земельный участок по ул. Вильямса, 2в», - сообщила Наталья Афанасьева.Депутат Михаил Бесфамильный спросил: «Какова средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья?» Наталья Афанасьева ответила, что стоимость на третий квартал составляет 90,736 рубля, на четвертый – 91,391 рубля.