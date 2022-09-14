Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды

12.53 Четверг, 15 сентября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Пермская городская Дума продолжает знакомиться с проектами муниципальных программ в рамках подготовки проекта бюджета на 2023 год и плановый период.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» включает две подпрограммы: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий. В следующем году планируется привести в порядок 74 дворовых территории. Также поставлены задачи в 2023 году провести капитальный ремонт общественных территорий – квартала №2 «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной), территории озеленения по улице Макаренко.

Депутат Екатерина Лялина поинтересовалась, когда будет готов дизайн-проект благоустройства Черняевского леса. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов сообщил, что проект подготовлен и будет включен в муниципальную программу.

Депутат Владимир Манин предложил нарастить финансирование программы по благоустройству территории в частном секторе.

Программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» нацелена на модернизацию и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. Общий объем финансирования на пять лет – 18,5 млрд рублей. На 2022-2024 годы запланировано строительство 10 объектов водоснабжения, ввод в эксплуатацию трех газопроводов. Кроме того, в планах – ликвидировать 64 тысячи тонн бесхозяйных отходов и оборудовать 59 мест накопления твердых коммунальных отходов. Также планируется отремонтировать фасады 91 многоквартирного дома.

Депутаты подчеркнули, что нужно произвести инвентаризацию всех сетей Перми.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» позволит переселить в благоустроенное жилье 8488 человек, освободить 172,1 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 479 многоквартирных домах, признанных аварийными до первого января 2017 года. На реализацию задач программы планируется привлечь 9,8 млрд рублей. Заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов по ул. Чайковского, 11 – на 249 квартир, по ул. Маяковского, 54 и 57 – каждый на 250 квартир. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 2024 года.

Народные избранники спросили, на какой стадии находится строительство муниципальных домов на Маяковского. Начальник управления жилищных отношений Наталья Афанасьева рассказала, что уже подготовлены все документы, необходимые для проведения государственной экспертизы.

Депутаты поинтересовались, планируется ли строительство новых муниципальных домов.

«Мы прорабатываем вопрос возможного строительства на земельном участке по ул. Нейвинской. Также закрепили на перспективу земельный участок по ул. Вильямса, 2в», - сообщила Наталья Афанасьева.

Депутат Михаил Бесфамильный спросил: «Какова средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья?» Наталья Афанасьева ответила, что стоимость на третий квартал составляет 90,736 рубля, на четвертый – 91,391 рубля.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году
14 сентября 2022
Промплощадку около Мусульманского кладбища в Екатеринбурге планируют застроить
07 сентября 2022
В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд
12 сентября 2022
Недавно отремонтированному дому в Талице снова требуется ремонт
07 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:08 Исследование ученых Пермского Политеха повысит долговечность опор мостов
12:53 Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды
10:05 Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
16:02 Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов
12:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!
12:49 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
12:47 Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета
12:39 Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
Все новости
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
14:04 Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
12:42 В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
12:01 В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина
11:32 В ГД внесли законопроект, предлагающий штрафы за «намерения действовать в качестве иноагента»
10:35 Губернатор Ставрополья: при падении неизвестного летательного аппарата пострадали пять человек
10:04 «Известия»: Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года
09:40 Гладков: школы у границ в Белгородской области переводят на дистант
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
11:38 В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера
11:17 Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты до 22 сентября
11:12 В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
10:41 Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
10:29 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK