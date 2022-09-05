Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов

16.02 Вторник, 13 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Асфальтобетон является основным строительным материалом для возведения верхних слоев дорожного покрытия. Для снижения его стоимости часть природного минерального сырья может быть заменена промышленными отходами, в том числе извлеченным из нефтяной скважины буровой шлам, используя который можно получить тротуарную плитку, бордюры, бетонные смеси, компоненты для дорожного покрытия, шлакоблоки, используемые при строительстве подсобных помещений. Ученые Пермского Политеха разработали асфальтобетон, минеральный порошок которого состоит из отходов нефтедобычи. Технология позволит достичь снижения себестоимости производства дорожного покрытия и уменьшит объем накопления бурового шлама, за счет чего дополнительно решаются экологические проблемы и предоставится возможность отказаться от использования модификаторов иностранного производства.

Исследование опубликовано в журнале «Innovations and Technologies in Construction». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Для исследования были отобраны три образца бурового шлама из различных нефтяных месторождений Западной Сибири. Содержание нефти в горной породе считается положительным фактором и может быть использовано для производства активированного минерального порошка.

— Для анализа физико-механических характеристик материала, в составе которого в качестве минерального порошка использовался обезвоженный буровой шлам, было сформировано три серии образцов асфальтобетона. Смесь состояла из таких компонентов как: песок - 12,5%; щебень - 45,5%; отсев дробления - 36%; буровой шлам - 6%; битум - 5,3% более 100%, — поделилась аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Вероника Салахова.

— Анализ результатов лабораторных исследований образцов бурового шлама показал отсутствие превышения нормативов по содержанию тяжелых металлов в подвижной форме. Это дает основание рассматривать буровой шлам в качестве сырья для производства строительных материалов без ограничений по показателям обеспечения экологической безопасности. Буровой шлам на нефтяной основе может быть рекомендован для включения в состав асфальтобетона от 1 до 6% в качестве минерального порошка. Все минеральные материалы, а также битум, принятые для проектирования гранулометрического состава плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси соответствуют нормативным документам, что предполагает производство асфальтобетонной смеси высокого качества, — сообщил профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

Буровые шламы, образующиеся при бурении скважин для добычи нефти, в своем составе имеют углеводороды, сырую нефть и химические добавки, регулирующие физические и химические свойства первичного бурового раствора. При оптимальном соотношении углеводородов, нефти и химических добавок возможно получить дополнительный синергетический эффект в виде направленного изменения свойств битума, используемого для производства асфальтобетона. В этом случае возможно рассматривать данную технологию как импортозамещение и отказаться от использования модификаторов иностранного производства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
05 сентября 2022
Наборы для самотестирования на ВИЧ начали выдавать жителям Свердловской области
04 сентября 2022
Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
09 сентября 2022
Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе
09 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:02 Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов
12:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!
12:49 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
12:47 Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета
12:39 Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
11:58 В «Горьковке» открылась выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов»
10:14 В Прикамье должник выплатил более 250 тысяч рублей сыновьям, чтобы избежать лишения свободы
16:51 Пермские депутаты рассмотрели муниципальные программы в сфере городского хозяйства на очередном круглом столе
13:02 В Прикамье пройдет фестиваль народной росписи «Расписная суббота-2022»
12:52 Ученые Пермского Политеха сделают очистку нефтяных скважин технологичнее
12:44 Частный Музей истории пермской открытки представит в Рязани коллекцию открыток из республик Донбасса
10:26 В Прикамье после применения принудительных мер организация погасила долг в пользу Фонда капремонта
14:04 В Перми начался цикл круглых столов по муниципальным программам на 2023-2026 годы
Все новости
17:45 В Воронеже троллейбус провалился в яму на размытой дождем дороге
17:06 Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима
16:42 Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан
15:44 СК: замглавы Магнитогорска подозревается во взятке по контрактам на уборку города
14:20 АТОР: 9 стран больше не принимают документы от россиян на туристические визы
13:24 МИД РФ опубликовал заявление в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении
13:05 Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки, есть разрушения в школе
12:36 Более 70 % американцев выступили за введение предельного возраста для выборных должностей
11:58 В Подмосковье по делу о госизмене арестован директор по качеству авиазавода
11:16 Ассошиэйтед Пресс: убийце Джона Леннона отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз
10:58 СК: в Москве задержан мужчина, угрожавший скинуть маленькую дочь с балкона 13 этажа
10:44 На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, стороны сообщают о погибших и раненых
17:53 Депутат ГД Альшевских предложил после выборов усилить ответственность для иноагентов
16:23 Путин: в России растёт количество людей под риском увольнения
15:47 Гладков: в Белгородской области обстрелян пункт пропуска, жителей вывозят в безопасное место
15:34 Топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока погиб в районе острова Русский
14:11 Полиция проверяет канал Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ
13:21 У колеса обозрения «Солнце Москвы», которое открывал Путин, теперь не работает и сайт
12:24 Глава Росприроднадзора: в ситуации с пострадавшим белым медведем разбираются правоохранители
11:36 В Москве подростки получили ожоги во время квеста, СК проводит проверку
11:04 Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино, район обесточен
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK