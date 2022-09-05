В «Горьковке» открылась выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов»
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В экспозиции - работы студентов Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
Выставка открылась 9 сентября в арт-фойе 3 этажа Пермской краевой библиотеки им. Горького. Там демонстрируются работы студентов 1, 2 и 3 курса специальности «живопись», выполненные с оригиналов картин Пермской государственной художественной галереи в разные годы под руководством преподавателей.
«Копируя произведения, студенты изучают эпоху, проводят исследования картин. В процессе копирования начинающие художники стараются освоить художественные приемы и секреты живописи старых мастеров. Изучают форму, пространство, другие законы живописи», - рассказала преподаватель Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова Ольга Коробейникова.
«Каждая картина - возможность увидеть, я бы сказала - услышать разговор двух художников: молодого, начинающего и автора оригинала, с которого сделана копия», - подчеркнула зав. музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова.
Выставка работает до 30 сентября. Вход свободный, 12+.
Выставка открылась 9 сентября в арт-фойе 3 этажа Пермской краевой библиотеки им. Горького. Там демонстрируются работы студентов 1, 2 и 3 курса специальности «живопись», выполненные с оригиналов картин Пермской государственной художественной галереи в разные годы под руководством преподавателей.
«Копируя произведения, студенты изучают эпоху, проводят исследования картин. В процессе копирования начинающие художники стараются освоить художественные приемы и секреты живописи старых мастеров. Изучают форму, пространство, другие законы живописи», - рассказала преподаватель Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова Ольга Коробейникова.
«Каждая картина - возможность увидеть, я бы сказала - услышать разговор двух художников: молодого, начинающего и автора оригинала, с которого сделана копия», - подчеркнула зав. музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова.
Выставка работает до 30 сентября. Вход свободный, 12+.
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