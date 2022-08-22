Пермские врачи и учителя смогут получить бесплатные земельные участки

13.26 Четверг, 25 августа 2022
Пермский край: новости дня
Соответствующий проект закона депутаты краевого парламента приняли в первом чтении. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Земельные участки будут предоставляться медицинским работникам и работникам образования бесплатно для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек. Для получения этой льготы необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее шести месяцев в организации в соответствующем населенном пункте и не иметь собственного жилья или земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет.

Земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, будут предоставляться однократно, на основании заявления в порядке очередности. Проектом закона также устанавливается предельный минимальный размер земельных участков – 0,10 га. Максимальный размер будет устанавливаться органами местного самоуправления самостоятельно.

Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, это ещё один шаг к решению кадрового вопроса. «Краевые власти продолжают искать решение кадрового вопроса в таких важных отраслях, как образование и здравоохранение. Бесплатный участок под индивидуальное строительство может стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста остаться работать в сельской местности. Эта мера значительно дополнит спектр программ, которые уже работают в нашем регионе. Среди них – единовременные выплаты для медицинских работников и педагогов», – подчеркнул Валерий Сухих.

В случае принятия закона во втором чтении он вступит в силу с 1 января 2023 года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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