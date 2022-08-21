В первом полугодии 2022 года судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 770 млн рублей

10.20 Вторник, 23 августа 2022
Пермский край: новости дня
В первом полугодии 2022 года судебными приставами Пермского края перечислено в бюджет более 770 млн рублей задолженности по налогам.

Всего с начала года на исполнении в УФССП России по Пермскому краю находилось более 220 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков, что на 8 % больше, чем в 2021 году. Окончено и прекращено в минувшем году более 47 тысяч исполнительных производств данной категории.

К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания.

Так, житель Перми из-за крупной задолженности по налогам и кредитным платежам рискует лишиться квартиры. В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю в отношении пермяка возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму долга свыше 650 тысяч рублей.

В ходе работы судебным приставом было установлено наличие в собственности у неплательщика однокомнатной квартиры в 9-этажном жилом доме. Так как гражданин не принимает никаких мер по погашению многочисленных долгов, сотрудниками региональной службы проведены исполнительные действия по наложению ареста на недвижимость. После оценки специалиста, если должник так и не исполнит все свои финансовые обязательства, квартира будет реализована с торгов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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