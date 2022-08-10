Двое жителей Прикамья завладели деньгами с помощью обмана

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Губахе завершено предварительное расследование уголовного дела по факту мошенничества. Обвинение предъявлено двум местным жителям, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления, 1978 и 1989 годов рождения, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.Зная, что губахинка занимается незаконной продажей спиртосодержащей продукции, фигуранты решили припугнуть женщину и подзаработать. Мужчины заранее разработали план. Сначала один из злоумышленников купил у гражданки жидкость и ушел. Сразу после него в квартиру зашел второй подельник. Он представился сотрудником правоохранительных органов, предъявив удостоверение парашютиста, и предложил урегулировать возникшую ситуацию за денежное вознаграждение. Потерпевшая согласилась и отдала мужчине 8 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за незаконную деятельность.О том, что она стала жертвой обмана, губахинка узнала от настоящих сотрудников уголовного розыска.Уголовное дело передано в суд. В отношении потерпевшей в отдельное производство выделены материалы по факту незаконной продажи спиртосодержащей продукции и дачи взятки.