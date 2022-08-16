Метод ученых Пермского Политеха улучшит качество калийных удобрений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При производстве калийных удобрений на стадиях прессования, дробления и сушки образуется большое количество пыли, которую называют циклонной. Это значительно ухудшает потребительские характеристики готового продукта. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха предложили метод утилизации и переработки пыли хлорида калия посредством гранулирования. Он улучшит качество удобрений и снизит производственные затраты.Исследование политехников опубликовано в журнале «Известия высших учебных заведений. Серия: химия и химическая технология», 2022.В среднем, количество циклонной пыли составляет 10-20% от товарного хлорида калия. При этом она постоянно циркулирует в процессе производства, увеличивая пылимость в помещении. Это приводит к дополнительным трудностям ведения технологического процесса и усложняет условия работы персонала. В качестве варианта решения проблемы можно использовать технологию грануляции – превращение пыли в сыпучий продукт – с применением различных реагентов в качестве связующего.– Выбор реагентов является достаточно сложной проблемой, поскольку оказывает существенное влияние на процесс грануляции, качество продукта и экономическую эффективность производства. Для наших исследований мы использовали лигносульфонат (ЛСТ) – продукт технологической переработки целлюлозы. Этот реагент применяют в качестве связующего при гранулировании удобрений, кормовых добавок, строительных и полимерных композиционных материалов, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Мария Черепанова.Проведя серию экспериментов, ученые Пермского Политеха оценили влияние концентрации и расхода связующего вещества на прочность гранул, а также определили оптимальные временные и температурные параметры сушки гранулированного продукта. Так, ученые получили максимальный размер гранул, который составил 0,7 на 5 мм, а их количество превысило 58%.Результаты исследования пермских ученых помогут снизить количество непригодного продукта и приведут к снижению экономических издержек производства. Также полученные данные позволят увеличить производительность калийных удобрений, что актуально для сельскохозяйственной отрасли.