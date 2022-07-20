В Перми открылась фотовыставка, посвященная путешествиям

12.53 Среда, 20 июля 2022
Пермский край: новости дня
18 июля в киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, 17) открылась выставка EXOTIC TRAVEL CLUB, где представлены работы фотохудожников народного фотоклуба «Пермь», коллектива Пермского дома народного творчества «Губерния».

Экспонируются коллекции авторских фотографий из путешествий по России, Франции, Испании, Швейцарии, Португалии, Шри-Ланке и Греции. Представлены пять авторских коллекций разного времени съёмки.

Участниками выставки стали Игорь Щербаков, Герман Anton, Елена Ангальт, Наталья Карпова, Александр Вяткин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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