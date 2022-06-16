«22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку, посвященную дню начала Великой Отечественной войны (16+).В отделе социально-экономической литературы представлены книги, очерки, воспоминания, документы времен войны, фотоальбомы и фотодокументы о начале Великой Отечественной войны и военных действиях 1941 года.Библиотекари считают, что особенно интересны итоги исторического расследования А. Б. Мартиросяна «Трагедия 22 июня» и «22 июня: Детальная анатомия предательства». Не менее познавательным станет знакомство с изданием под общей редакцией В. А. Золотарева «Нацистская Германия против Советского Союза: планирование войны».«Отдельного внимания заслуживает альбом В. Долматова «Главные документы Великой Отечественной войны 1941-1945». Материалы для подготовки этого издания предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом Министерства обороны РФ. Руководителем проекта по созданию альбома выступил В. Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», - рассказала зав. отделом социально-экономической литературы библиотеки Горького Александра Суевалова.Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) по 10 июля. Для справок: +7 (342) 236-21-20.