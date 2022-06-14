Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Перми выплатил своему ребенку 900 тысяч рублей после привлечения к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с пермяка четвертой части дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.Безответственный гражданин исполнять свои родительские обязанности не торопился, скрывался от судебных приставов, имущества в собственности не имел, работать не собирался. Сумма его задолженности по алиментам составляла более 900 тысяч рублей.Местонахождение должника было установлено в ходе рейда. Принудительным приводом мужчину доставили к судебному приставу-исполнителю, который составил в его отношении протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев его, суд назначил алиментщику обязательные работы.Отбытие наказания способствовало значительному повышению уровня ответственности родителя. Мужчина начал активно сотрудничать с судебным приставом и в течение месяца полностью погасил немалую сумму долга. В ходе беседы он пояснил, что совсем не хочет последствий в виде уголовного дела и судимости, обещал впредь не допускать просрочек ежемесячных выплат на ребенка.