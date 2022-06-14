Прикамский Росреестр принял участие в Дне HR-менеджеров ПГНИУ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

10 июня в ПГНИУ встретились HR-специалисты со всего края. Представители крупнейших компаний-работодателей Прикамья собрались, чтобы обсудить перспективы взаимодействия реального сектора экономики и вузов для организации студенческих практик и трудоустройства.В HR-событии приняли участие около 100 специалистов топовых организаций Прикамья, представители органов власти и профессионального образования.Познакомиться с руководителями факультетов, заместителями деканов по учебной работе и преподавателями, в том числе Колледжа профессионального образования ПГНИУ, провести экспресс-переговоры по организации студенческих практик – все это было возможно в «День HR-менеджеров» в Пермском государственном национальном исследовательском университете.«Встреча оказалась полезной для меня как председателя Молодежного совета Управления, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Пермскому краю Андрей Астапкин. - Во-первых, была представлена уникальная возможность познакомиться с деканами и руководителями практики факультетов. Во-вторых, я испытал чувство гордости за alma mater, узнав, что ПГНИУ стал одним из 106 университетов, включенных в самую масштабную в истории России программу государственной поддержки и развития вузов «Приоритет 2030». О принципах образовательной политики этой программы рассказал на встрече проректор по учебной работе вуза, д.ф.м.н. Сергей Макаров».Управление Росреестра по Пермскому краю уделяет особое внимание содействию занятости молодежи. «Цель участия в Дне HR-менеджеров, - подчеркнула Елена Уразова, начальник отдела государственной службы и кадров Управления, - установление долговременных, взаимовыгодных связей с факультетами университета для того, чтобы студенты вуза проходили в Управлении практику и могли в дальнейшем трудоустроиться на работу. Росреестр дает отличную возможность молодым специалистам реализовать свои способности и найти свое место на государственной гражданской службе».