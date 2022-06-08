В Прикамье подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чайковском в полицию обратилась местная жительница 1950 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Женщина рассказала, что заходила в подъезд своего дома в микрорайоне Уральский. В этот момент неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, где были ее документы, личные вещи, мобильный телефон и портмоне с наличными – 450 рублей. Завладев сумкой, мужчина скрылся в неизвестном направлении.На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили личность подозреваемого – это ранее судимый 32-летний житель города Чайковский. При задержании у фигуранта изъят похищенный телефон. Подозреваемый объяснил, что ему срочно понадобились деньги, поэтому он решился на преступление. Жертву выбрал случайно. Злоумышленник выразил раскаяние в совершении преступного деяния.Украденное имущество, кроме денег, найдено и возвращено хозяйке. Наличные фигурант успел потратить.Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, подозреваемый заключен под стражу.