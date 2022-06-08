В Прикамье подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам

12.44 Среда, 15 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Чайковском в полицию обратилась местная жительница 1950 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Женщина рассказала, что заходила в подъезд своего дома в микрорайоне Уральский. В этот момент неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, где были ее документы, личные вещи, мобильный телефон и портмоне с наличными – 450 рублей. Завладев сумкой, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили личность подозреваемого – это ранее судимый 32-летний житель города Чайковский. При задержании у фигуранта изъят похищенный телефон. Подозреваемый объяснил, что ему срочно понадобились деньги, поэтому он решился на преступление. Жертву выбрал случайно. Злоумышленник выразил раскаяние в совершении преступного деяния.

Украденное имущество, кроме денег, найдено и возвращено хозяйке. Наличные фигурант успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, подозреваемый заключен под стражу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В посёлке под Нижней Турой застрелили мужчину
08 июня 2022
В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего у парка УрГУПС
13 июня 2022
В Ивделе поймали двух ворюг, только что откинувшихся из исправительной колонии
08 июня 2022
На дороге между двумя уральскими посёлками погиб водитель
13 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:50 В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции новой постановки оперы «Норма»
12:44 В Прикамье подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам
12:35 Исследователи из Пермского Политеха нашли способ научить роботов говорить более эмоционально
10:06 В УФССП России по Пермскому краю работает группа телефонного обслуживания
13:54 В Прикамье с поличным задержаны браконьеры из соседнего региона
13:44 Учеными Пермского Политеха создана виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород
13:08 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:38 Отдел краеведения «Горьковки» ждет любителей истории
10:25 Более 365 тысяч рублей алиментов погасил пермяк, чтобы продать квартиру в центре
17:48 Президент федерации триатлона Ксения Шойгу посетила с деловым визитом Пермский край
17:35 Фонд «Добровольцы Донбасса» готовит к отправке из Перми в Луганск третий благотворительный груз
15:09 В мае в Прикамье построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья
15:01 Кадастровая палата Прикамья проведет «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости
13:38 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить качество диагностики важных технических систем
13:34 У пермяков есть возможность помочь в создании первого в регионе детского хосписа
12:52 В Прикамье неплательщика алиментов задержали пьяным за рулем мотоблока и отправили под арест
13:03 На пермской эспланаде 12 июня пройдет ярмарка
12:53 Эксперты Кадастровой палаты по Пермскому краю пояснили, как поставить на учёт дом на садовом участке
12:50 В Перми на месяц будет ограничено движение транспорта по Попова
12:40 Пермский Политех заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа
12:33 Избежать судимости двум пермякам помогла уплата алиментов
Все новости
12:42 Медведев задался вопросом, «будет ли Украина существовать на карте мира»
12:19 Дания и Канада урегулировали 50-летний спор о принадлежности острова Ганса
11:26 Вице-премьер Абрамченко сообщила о разработке российского аналога упаковки Tetra Pak
10:48 Лаврентьев: новая операция Турции на севере Сирии была бы «неразумным шагом»
10:06 YLE: в Финляндии решили демонтировать последний памятник Ленину
09:22 Глава СК РФ Бастрыкин обратил внимание на ликвидацию троллейбусной сети в Белгороде
18:08 Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф замглавы ВООПИиК за «дискредитацию ВС РФ»
17:05 Адвокатам не сообщили, в какую именно колонию перевели Навального
16:15 ЕСПЧ признал закон «об иностранных агентах» нарушающим права человека
15:38 Папа Римский Франциск считает, что «объявлена третья мировая [Роскомнадзор]»
14:50 Наталья Поклонская сообщила, что стала советником генпрокурора РФ и прекращает ведение соцсетей
14:14 В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за безответственное обращение с животными
13:36 Россияне стали лидерами в покупках элитного жилья на Пхукете, обогнав китайцев
12:45 Губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела села Займище ранены четыре человека
12:21 В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов
10:50 Член СПЧ Точенов: в России необходимо ввести «регулирование деятельности блогеров»
09:47 ЕС с 14 июня отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ
09:13 На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка с применением минометов
18:00 Регионы получат почти миллиард рублей на покупку гербов, флагов и флагштоков для школ
17:36 В России число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тысяч за неделю
16:52 Хинштейн сообщил, что Митволь «заключил сделку с правосудием»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK