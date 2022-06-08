Более 365 тысяч рублей алиментов погасил пермяк, чтобы продать квартиру в центре

10.25 Вторник, 14 июня 2022
Пермский край: новости дня
На исполнении у судебных приставов Мотовилихинского района УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство, согласно которому 39-летний пермяк обязан ежемесячно выплачивать четвертую часть своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина от своих родительских обязанностей уклонялся, официально нигде не работал и накопил свыше 365 тысяч рублей задолженности.
В ходе исполнительного производства было установлено, что в собственности у должника есть двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе. Защищая интересы несовершеннолетнего ребенка, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью.

Некоторое время спустя должник в сопровождении риелтора пришел на прием к судебному приставу. Выяснилось, что квартира выставлена на продажу и на нее уже нашлись покупатели, но сделка под угрозой срыва из-за наложенного обременения. Мужчина изъявил желание незамедлительно погасить всю сумму долга. Денежные средства уже направлены благодарной взыскательнице, у которой теперь появилась возможность вывезти дочь на море.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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